Uomini e Donne, Riccardo torna: tutte le reazioni, da Gianni a Roberta

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne. Maria De Filippi manda inizialmente in onda un filmato che ritrae gli ultimi avvenimenti della storia d’amore con Ida Platano e poi annuncia che lui ha scelto di tornare nel programma, in quanto è attualmente single. Questa notizia spiazza un po’ tutti, anche Gianni Sperti. Seduto al centro dello studio, nel corso della puntata in onda oggi, Riccardo ripercorre i problemi che ha dovuto affrontare con Ida. In particolare, il Guarnieri parla di discussioni pesanti. In particolare, a causare questi scontri sarebbe stata una persona misteriosa, la cui identità è nota solo alla Platano. Quest’ultima ha ricevuto una segnalazione riguardante un presunto tradimento di Riccardo, ma non ha mai rivelato il suo nome. Ancora oggi il Guarnieri non chi possa essere.

Il cavaliere racconta ciò che ha già dichiarato nel corso della sua intervista sul Magazine del programma, riguardante la fine della sua relazione con Ida. Oltre ciò, svela un particolare retroscena sul periodo in cui hanno convissuto nella casa della Platano, a Brescia. La convivenza è durata tutto il periodo del lockdown, ovvero per circa 2 o 3 mesi. “La situazione non era bella neanche per me. Tre mesi solo a casa sua. Passavo molto tempo in una camera… bruttissimo“, dichiara oggi in studio Riccardo. A questo punto, il Guarnieri si dichiara pronto a rimettersi in gioco e a trovare l’amore all’interno della trasmissione. Maria gli chiede chi l’ha colpito tra le dame presenti e lui fa il nome di Giulia, con cui balla.

A dire la sua ci pensa Gianni Sperti, che ha sempre tifato per la storia d’amore di Ida e Riccardo. In particolare, l’opinionista ha sempre appoggiato e sostenuto la Platano, con cui era nato un legame forte. Spesso si è ritrovato ad andare contro il Guarnieri, proprio per difendere la dama. Questa volta, però, Gianni si dice contento del ritorno di Riccardo. L’opinionista ammette comunque di essere dispiaciuto per la fine della loro relazione. Maria non può chiedere un’opinione a Roberta Di Padua, che in passato aveva dimostrato di essersi quasi innamorata del Guarnieri. La dama sorride e sembra non provare alcun rancore, anzi. “Normale, bene”, dichiara la donna sorridendo e con un po’ di imbarazzo.

La De Filippi appare abbastanza dispiaciuta per la fine della storia d’amore dei due e ciò si percepisce dal suo sguardo. Nel frattempo, anche i telespettatori oggi ritrovano sul piccolo schermo Riccardo. Inaspettatamente molti sui social dichiarano di credere alla versione del cavaliere e, addirittura, qualcuno sta sperando che Ida non torni nel programma. A detta loro, la Platano avrebbe più volte esagerato con il Guarnieri. Al momento, da parte di Ida non è arrivata alcuna reazione. Lei aveva raccontato, ancora prima di Riccardo, la sua versione dei fatti.