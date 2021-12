Uomini e Donne rischia la chiusura: “C’è l’esposto in Procura di un politico”

Davvero Uomini e Donne rischia la chiusura? Proprio questa mattina, Giuseppe Candela – penna di Dagospia e Il Fatto Quotidiano – su Twitter fa sapere che ci sarebbe un esposto in Procura da parte di un politico, che fa parte del Movimento 5 Stelle. Il giornalista inserisce come fonte Libero e fa sapere che si tratterebbe del deputato Antonio Del Monaco. Ebbene quest’ultimo avrebbe chiesto la chiusura del noto programma di Maria De Filippi. Il motivo? Lo troverebbe diseducativo.

Secondo il politico, pare, il seguitissimo show del pomeriggio di Canale 5 dovrebbe “essere bannato”, in quanto “stimola sessismo”. Questo è ciò che riporta Candela nel Tweet di questa mattina. Sicuramente la trasmissione è stata spesso criticata per i messaggi che fa arrivare, soprattutto ai più giovani. In realtà, non c’è niente di così scandaloso, ma a volte le liti – a detta di molti – superano il limite. Nonostante tutto, c’è molto peggio sul piccolo schermo.

Questo è ciò che pensano molti telespettatori, che sul web stanno commentando la notizia. Ma potrebbe esserci davvero il rischio che Uomini e Donne chiuda? Le accuse che sarebbero state rilasciate dal deputato sono abbastanza pesanti. “Anno 2021, le comiche”, commenta così Giuseppe Candela per concludere la notizia in questione. Per tanti telespettatori il presunto esposto in Procura del politico sarebbe alquanto imbarazzante.

Esposto in Procura del deputato Antonio Del Monaco (Movimento 5 Stelle) per chiedere la chiusura di #UominieDonne: "Un programma diseducativo che deve essere bannato. Stimola sessimo". (fonte Libero)

Anno 2021, le comiche. pic.twitter.com/IgWFkGD0Qr — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 3, 2021

La maggior parte di loro è contro la chiusura forzata di un programma come quello di Maria. Gli utenti sul web invitano il deputato a evitare di guardare il dating show di Canale 5, visto che non lo trova educativo. Finirà così questa polemica? Bisognerebbe attenere l’evoluzione della questione, per capire cosa accadrà nei prossimi giorni e soprattutto se lo stesso Antonio Del Monaco confermerà la notizia che lo vede come ‘nemico’ del noto programma.

Intanto, pare che proprio oggi il pubblico assisterà al ritorno di Giulia De Lellis nello studio. Come Teresanna Pugliese, anche lei è tornata per salutare tutti coloro che fanno parte del programma. Per i telespettatori si tratta sicuramente di un gradito ritorno. Inoltre, oggi è uscito il nuovo numero del settimanale Uomini e Donne Magazine, dove Marcello Messina presenta la sua nuova fidanzata e Gemma attacca Giorgio Manetti.