Uomini e Donne, Giorgio Manetti è rifatto? La bordata di Gemma è tosta

Continuano a Uomini e Donne gli scontri a distanza che vedono protagonisti Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Isabella Ricci. Questa volta, però, la dama torinese stupisce con una forte frecciata verso il Gabbiano. Quest’ultimo ha dichiarato di non essere per nulla convinto dei ritocchini estetici che la sua ex Gems ha fatto. Più volte, ha criticato la scelta presa dalla Galgani di ricorrere alla chirurgia estetica, rivelando che se ai tempi della loro conoscenza fosse stata così non l’avrebbe considerata.

Ed ecco che oggi, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Gemma decide di rispondere una volta per tutte alle critiche di Giorgio sui suoi ritocchini. Innanzitutto ammette di essere rimasta stupita, leggendo le sue ultime dichiarazioni sulla loro storia d’amore. Ma per quanto riguarda le sue illazioni sul fatto che lei si sia rifatta e che lui la preferiva naturale ha qualcosa da dire.

“Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati'”

Detto ciò, Gemma ci tiene a far notare che proprio il Manetti è una persona attenta all’immagine. Lui era il primo a volerla bella, quando uscivano insieme infatti lei tentava il possibile attraente ai suoi occhi. Ma sembra che la Galgani creda che Giorgio non sia stato del tutto sincero in questi anni sui ritocchini, alludendo al fatto che anche lui potrebbe aver ricorso alla chirurgia estetica, mostrandosi così incoerente.

“Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”

Un’allusione quella che fa la dama torinese, che non vedrebbe di buon occhio un incontro tra Giorgio e Isabella Ricci. Più volte i due hanno dichiarato, a distanza, di volersi conoscere, in amicizia. Ma questo infastidirebbe la Galgani, la quale è convinta che non ci sia per loro una reale voglia di conoscersi. Si tratterebbe, secondo lei, di un semplice desiderio di voler apparire.

Intanto, anche Giorgio e Isabella rilasciano le loro rispettive interviste sul Magazine del programma. Manetti ammette che, se anni fa ci fosse stata la Ricci nel parterre, “sarebbe stata una bella lotta” tra lei e Gemma. Gli sarebbe piaciuto vederle scontrarsi. Trova la Ricci una persona interessante, tanto che la invita nuovamente a Firenze per un caffè.

Nonostante ciò, non ha dubbi: preferisce lo stile che ha Gemma! Dall’altra parte, Isabella è pronta a viversi la sua storia d’amore con Fabio. Le ultime anticipazioni di UeD segnalano che hanno appena lasciato il programma insieme! Dunque, pare proprio che la Ricci abbia trovato la sua anima gemella grazie allo show di Maria De Filippi.

Non capisce, però, come faccia Gemma a essere ancora gelosa di Giorgio: “Ha reagito come una ragazzina”. Non esclude l’idea di incontrare davvero il Manetti. Declina il suo invito a Firenze e propone un incontro a Roma.