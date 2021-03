Uomini e Donne, Riccardo: retroscena su Maria, poi torna a parlare di Ida

Il Guarnieri e Roberta Di Padua si svelano in una nuova intervista; in particolare, l’ex cavaliere parla del sostegno ricevuto dalla padrona di casa e risponde a una domanda sulla Platano

La scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ha dato vita a una fase di Uomini e Donne. Ora anche i partecipanti del Trono Over avranno l’opportunità di sedersi sulle poltroncine rosse al centro dello studio e suggellare il loro amore con una cascata di petali rossi. Questo è stato un desiderio espresso dall’ex dama, che voleva vivere un momento magico prima di lasciare il programma. Dopo vari tira e molla e tante incomprensioni, la coppia è riuscita a trovare il giusto incastro per iniziare una nuova relazione lontano dai riflettori. Ma come sta proseguendo la storia d’amore? Pare abbastanza bene.

A parlarne ci pensano i due diretti interessati in una nuova intervista su NuovoTv. In particolare, viene chiesto alla coppia come ha accolto la loro scelta Maria De Filippi. Risponde Riccardo a questa domanda, affermando che la padrona di casa ha condiviso con loro la loro felicità. “Maria aveva già capito tutto”, si legge sulla rivista. L’ex cavaliere tarantino fa notare che la conduttrice aveva intuito da tempo il forte interesse che Roberta nutriva nei suoi confronti.

“Lei conosce uno a uno i participanti al suo programma, si può dire che per lei siamo come un libro aperto. Maria è sempre un passo avanti, è una super-donna, ha una marcia in più”

Sicuramente al Guarnieri è rimasto un bellissimo ricordo di Maria, la quale ha sempre cercato di farlo riflettere sui suoi stessi atteggiamenti, con calma e pazienza. Ed è anche grazie alla De Filippi che con il tempo Riccardo ha compreso di essersi innamorato di Roberta. Si sono conosciuti due anni fa, ma il Guarnieri decise di interrompere la loro conoscenza e di tornare tra le braccia di Ida Platano. A questo punto, la Di Padua fu costretta a tentare di voltare pagina.

Ha saputo aspettarlo con pazienza, fino a che non è tornato in studio. Quando l’ha rivisto si sono improvvisamente fatte sentire le farfalle nello stomaco. “Gli altri ragazzi che ho conosciuto in questi anni sono stati solo un diversivo”, confessa oggi Roberta. L’ex dama del Trono Over fa presente che dal momento in cui i loro sguardi si sono incrociati ha sempre voluto lui.

E mentre la Di Padua ha sempre avuto le idee abbastanza chiare, Riccardo ci ha messo un po’ più di tempo per capire. In che rapporti è ora il Guarnieri con Ida? Come si può immaginare, tra loro non è rimasto alcun tipo di rapporto. “Quando finisce un amore, io volto pagina e non aggiungo altro”, dichiara l’ex cavaliere di Taranto.

Intanto, come già hanno fatto nella loro prima intervista di coppia su Uomini e Donne Magazine, Riccardo e Roberta parlano di convivenza e figli. Proprio la scorsa settimana, sulla rivista a dire la sua ci ha pensato la Platano, che però non ha speso chissà quante parole al riguardo.