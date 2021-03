Uomini e Donne, Ida Platano: cosa pensa di Roberta? La strana risposta

L’ex dama del Trono Over ha deciso di non guardare in tv la scelta del suo ex Riccardo Guarnieri, ma alla domanda sulla Di Padua oggi preferisce non rispondere

Si aspettavano un po’ tutti una reazione forte da parte di Ida Platano dopo la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne. L’ex dama del Trono Over ha preferito mantenere un dignitoso silenzioso. Lei stessa fa sapere, attraverso una nuova intervista sul Magazine del programma, che non ha guardato in tv l’uscita di Riccardo e Roberta. È stata una sua decisione non assistere alla scena. Forse per istinto di protezione verso se stessa non ha voluto guardare il momento che ha portato il suo ex fidanzato a lasciare il programma con un’altra donna. Prima di questa scelta, il Guarnieri aveva già messo fine al suo percorso all’interno della trasmissione proprio per iniziare una relazione lontano dalle telecamere con Ida.

Questa volta, sembra proprio che Riccardo abbia voltato definitivamente pagina. Ma la Platano non ha voluto assistere al grande passo compiuto dal Guarnieri. E di Roberta, da donna a donna, cosa pensa? “Preferirei non rispondere a questa domanda”, questa è la risposta che Ida dà. Dunque, non si sa quale sia la reale opinione che l’ex dama ha sulla Di Padua. Probabilmente preferisce non dare alcuna risposta poiché non ha un pensiero positivo. Potrebbe anche aver scelto di dare questa risposta per evitare di parlare dell’attuale fidanzata del suo ex Riccardo, con lo scopo di non intromettersi.

In generale, comunque, Ida sta bene. Sicuramente la situazione che sta vivendo il mondo a causa del Covid-19 non aiuta. E cosa risponde a chi più volte ha pensato che lei giocasse a fare la vittima? Innanzitutto ci tiene a precisare di non averlo mai fatto, in quanto si è sempre mostrata vera al cento per cento, con le sue gioie e i suoi dolori. Non ha mai agito secondo uno schema, ma seguendo sempre il suo cuore e ne va fiera. Ora vuole ripartire dai suoi quarant’anni, realizzando i suoi sogni e pronta a vedere cosa la vita ha in serbo per lei. Mette da parte il passato e va avanti cn tutta la forza e la grinta che la contraddistinguono.

Ida precisa che si può essere felici anche senza il principe azzurro: “Bisogna stare bene con se stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale”. Non esclude di tornare nello studio di UeD, ma chi ha notato nello studio in queste settimane? A stuzzicare il suo interesse sono stati Gero e Luca. Il primo, va segnalato, nel corso di una delle ultime registrazioni ha deciso di lasciare definitivamente il programma, sebbene avesse appena iniziato una conoscenza con la tronista Samantha Curcio.