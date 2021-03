UeD anticipazioni, un ritorno e un abbandono: De Filippi intanto indaga

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale non sono mancati i colpi di scena! Le anticipazioni annunciano un ritorno, un addio e una scelta. La registrazione, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, è iniziata con Gemma Galgani. Sentendosi sola, la dama torinese ha deciso di fare un passo indietro e di riprendere la conoscenza con Maurizio G., con cui c’erano state non poche incomprensioni. In studio entrambi hanno ammesso di provare un interesse, cosa che ha infastidito Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due non sono riusciti a comprendere la decisione di Gemma, visto che in passato proprio lei aveva fatto notare che da parte del cavaliere c’erano interessi legati alla visibilità.

Maria De Filippi ha chiesto poi a Maurizio se è stato contattato da un’agenzia. L’uomo ha negato, mentre la padrona di casa ha sostenuto che le è stato riferito ciò. Non solo, la conduttrice ha rivelato di aver saputo che il cavaliere è stato invogliato ad avvicinarsi alla Galgani per avere visibilità. Maria è stata costretta a chiudere il discorso, in quanto lui ha continuato a smentire. Con grande sorpresa, è tornato in studio Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere, dopo tre mesi di lavoro sulla nave, ha deciso di rimettersi in gioco. Successivamente Gero ha deciso di lasciare il programma!

Con grande dispiacere della tronista Samantha Curcio, che aveva deciso di conoscerlo, il cavaliere ha ammesso di non riuscire a continuare questo percorso. Una decisione inaspettata per Samantha, che vedeva interesse da parte sua. Massimiliano Mollicone, invece, sta continuando a conoscere Eugenia e Federica. Non ha portato in esterna Vanessa, per capire ancora una volta se avrebbe sentito la sua mancanza. E così è stato. Dal parterre maschile, Luca ha raccontato di essere uscito con Angela ed Elisabetta. Ma sta proseguendo la conoscenza anche con Antonella. Con quest’ultima, però, ci sono state delle incomprensioni in studio. La dama ha, infatti, deciso di non uscire quella stessa sera con lui.

Le anticipazioni di UeD rivelano che in questa circostanza è intervenuto Biagio, il quale non ha apprezzato alcuni attacchi che Luca ha fatto nei suoi confronti e in quelli di Armando Incarnato, durante una sua intervista sul Magazine del programma. La registrazione è andata avanti con un battibecco tra Gianni Sperti e Maria Tona. L’opinionista ha stuzzicato la dama dopo la scelta di Sabina e Claudio. Non solo, ha anche fatto delle insinuazioni su una presunta collaborazione tra lei e il suo ex marito. La dama ha precisato che si tratta, in realtà, del suo ex compagno, con cui ha avuto un figlio.

A detta di Gianni, l’unico obbiettivo della Tona sarebbe quello di sponsorizzare il suo lavoro. Ed ecco che è spuntato fuori un altro dettaglio. Alessandro vorrebbe rifarsi il naso, nella struttura in cui lavora appunto Maria. Da questa confessione è nata un’altra discussione, durante la quale la redazione pare abbia dato ragione alla versione della Tona. A questo punto, Gianni non è riuscito a capire se è Maria ad approfittare di Alessandro per sponsorizzarsi o se è lui ad avere intenzione di sfruttare la situazione per farsi questo intervento estetico.

Per il tronista Giacomo il percorso procede, ma con qualche incomprensione. Infatti, il ragazzo ha discusso con Martina, dopo la loro esterna. Da parte della corteggiatrice non vede attrazione fisica. La giovane, però, gli ha fatto capire che lo trova “un bel figo”. È nata poi un’altra piccola discussione con Claudia, la quale non è stata più portata in esterna. Delusa è intervenuta, ma Giacomo ha confessato di aver sentito la sua mancanza.