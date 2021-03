UeD anticipazioni, Samantha spiazza: scatta la scintilla con un cavaliere

La tronista, che non sta accogliendo moltissimi consensi da parte del pubblico, ha sorpreso tutti durante la registrazione di oggi, ammettendo di essere interessata a un uomo del parterre del Trono Over

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di oggi, mercoledì 3 marzo 2021, segnalano una novità inaspettata su Samantha Curcio, la nuova tronista. La giovane ha deciso di iniziare una conoscenza con un cavaliere del Trono Over! Prima di scoprire quanto sta accadendo nel suo percorso, al centro dello studio si è seduto Massimiliano. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, il giovanissimo tronista è uscito di nuovo con Vanessa. I due sono apparsi complici e molto interessati l’uno all’altra. Il tronista è felice che la corteggiatrice si stia aprendo con lui. Inizialmente, però, la ragazza si è lasciata andare a un piccolo sfogo. Scendendo nel dettaglio, ha fatto sapere al tronista di essere rimasta male poiché la settimana precedente ha preferito portare in esterna Eugenia, preferendola a lei. L’esterna è andata avanti con alcuni racconti di Vanessa, che si è confidata sulla malattia della madre.

Come ha già dichiarato qualche giorno fa, Massimiliano sente di avere una grande responsabilità uscendo con la corteggiatrice. Quest’ultima ha rivelato un passato abbastanza difficile, che non è stato completamente raccontato in studio. La stessa redazione aveva, infatti, deciso di tagliare il racconto poiché troppo forte. Ed ecco che è arrivato il momento di Samantha, la quale ha confessato di provare interesse per un uomo che si trova nel parterre degli Over. Si tratta di Gero, con cui ha scambiato due chiacchiere dopo la precedente registrazione. I due hanno scoperto di provare un interesse reciproco! Ugo e Alessio non hanno reagito bene alla notizia.

Armando Incarnato, dopo quanto accaduto di recente, è intervenuto e ha accusato Samantha di essere incoerente, in quanto ritiene Alessio e Gero siano molto diversi sia fisicamente che caratterialmente. Il cavaliere napoletano crede che la tronista non sia realmente interessata al giovane corteggiatore. Ovviamente, lei ha risposto all’accusa, facendogli sapere che il suo prototipo è effettivamente Gero, ma Alessio la prende caratterialmente. A oggi proprio il corteggiatore è il suo preferito. Gianni è, invece, convinto che Armando si stia vendicando per il passato intervento di Samantha. Tra i due non corre ormai buon sangue.

Qualche giorno fa, sono stati protagonisti di un acceso battibecco in studio. Sono scese due ragazze per Gero, che però le ha mandate via. Infine, Giacomo ha accolto in studio due ragazze che lui stesso ha scelto. Nella prima fase di questa registrazione, ad attirare l’attenzione su di sé è stata Gemma Galgani, che ha messo in scena una sfilata sorprendente!