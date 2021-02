Uomini e Donne oggi: nuove liti, eliminazioni e un racconto censurato

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 febbraio 2021: in studio non mancano le discussioni e alcuni corteggiatori si auto eliminano

Oggi va in onda la seconda parte della registrazione dello scorso 16 febbraio. Dunque, nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio 2021, Uomini e Donne vede ancora al centro della scena Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due già ieri si sono confrontati, quando il cavaliere si è posizionato al centro dello studio per parlare delle sue uscite con Antonella ed Elisabetta. Ancora una volta, Roberta è apparsa abbastanza delusa. Dopo questa nuova discussione, i due decidono di chiarirsi uscendo insieme a cena. A questo punto, dovrebbero entrare in studio i tre nuovi tronisti: Samantha, Giacomo e Massimiliano. Non mancano, anche per la parte dedicata al Trono Classico, le discussioni.

In particolare, la Curcio si ritrova di fronte alla prima eliminazione. A voler andare via è Francesco, con cui si accende un litigio. Il ragazzo spiega le sue motivazioni, ma i toni della discussione si alzano! Samantha racconta, intanto, di aver portato in esterna Ugo e Michael. Anche quest’ultimo decide di auto eliminarsi dopo le critiche della tronista, la quale lo accusa di essere stato pesante in esterna. Con i suoi discorsi, il corteggiatore avrebbe messo in difficoltà Samantha, che invece si è trovata bene con Ugo. I due hanno fatto un’esterna molto semplice.

Per quanto riguarda i ragazzi, Giacomo è uscito con Martina e Carolina. Le anticipazioni rivelano che decide di eliminare Luisa. Massimiliano, invece, è uscito di nuovo con Vanessa, che questa volta riesce a conquistare Gianni Sperti. Nel corso della registrazione precedente, la ragazza non aveva convinto quasi nessuno, in particolare l’opinionista. La corteggiatrice si è lasciata andare in esterna con Massimiliano, a cui ha raccontato eventi del passato molto tristi riguardanti una relazione che l’ha fatta finire in ospedale.

In studio, Maria De Filippi fa sapere che è stato deciso di tagliare il racconto, in quanto non le sembrava il caso. Massimiliano è uscito anche con Sofia. Al centro studio, il pubblico dovrebbe ritrovare poi Giancarlo e Alessandra, che scelgono di darsi l’esclusiva.

Per quanto riguarda Riccardo e Roberta, proprio oggi è uscita la nuova intervista del primo su Uomini e Donne Magazine.