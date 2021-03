Uomini e Donne oggi, Gemma: sfilata da urlo, poi resta sola (anticipazioni)

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che la tronista Samantha Curcio ha deciso di iniziare la conoscenza con uno dei cavalieri del Trono Over! Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, la registrazione di mercoledì 3 marzo 2021 è iniziata con la sfilata delle donne a tema Scacco al re: sedotto e conquistato. La prima a sfilare è stata Gemma Galgani, che ha imitato Charlize Theron nella pubblicità di J’adore Dior. La dama torinese è riuscita, ancora una volta, a sorprendere tutti! Questa volta, è uscita da una vasca piena di palloncini dorati. Ovviamente, non sono mancate le critiche da parte di Tina Cipollari. A seguire, hanno sfilato quasi tutte le dame del parterre femminile. A vincere è stata Sabina, la quale si è presentata vestita da segretaria. La dama ha fatto uno spogliarello ed è stata apprezzata da tutti, fatta eccezione per Gianni Sperti.

La Galgani, dopo la sfilata si è seduta al centro dello studio, dove ha chiuso la sua nuova conoscenza con Cataldo. La donna ha ammesso di essersi sentita in imbarazzo nella loro ultima uscita. L’uomo si è detto addirittura disposto a lasciare il programma insieme a lei. Gianni, però, non ha creduto alle parole del cavaliere, convinto che sia interessato a corteggiare Gemma solo per ottenere visibilità. Cataldo ha fatto sapere di non essersi trovato in imbarazzo insieme a Gemma, anzi ci ha tenuto a precisare che per lui è stata una bella uscita. Ma le sue parole non hanno convinto la Galgani, che ha ribadito la sua decisione.

Cataldo, inoltre, ha chiesto di poter restare nel programma, nel caso in cui in futuro la Galgani cambiasse idea. La dama di Torino ha negato questa possibilità e, dunque, il cavaliere ha lasciato lo studio. Anche dopo la loro prima uscita, Gemma aveva esternato il suo imbarazzo per alcuni atteggiamenti del cavaliere.

Ancora una volta la dama torinese si ritrova ad affrontare questo percorso da sola. Non solo, Maurizio (il cavaliere che scrive poesie) le ha scaricato le colpe del suo stesso imbarazzo, convinto che ciò sia accaduto proprio a causa del suo modo di porsi in determinate circostanze.