Anticipazioni UeD: Gemma rifiuta delle avances spinte, Tina assente

La registrazione di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, è iniziata con la sfilata degli uomini, che ha avuto come tema ‘L’amore come in un film’. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Tina Cipollari non era presente in studio. Hanno sfilato un po’ tutti i cavalieri e anche i due giovani tronisti. Nel corso della sfilata – vinta da Luca – non sono mancate le discussioni. In particolare, Gianni Sperti ha notato, anche in questa circostanza, alcuni strani gesti di Maurizio G. e Maria Tona. A questo punto, la De Filippi ha interrotto la sfilata per mandare in onda una clip del dopo puntata della scorsa registrazione, in cui è stato possibile assistere a una discussione tra Maurizio e Maria. L’opinionista si è scagliato ancora contro i due, ammettendo di vederli “falsi e bugiardi”.

Pare che volessero chiudere dopo essere andati in hotel, per poi scegliere di farlo in puntata in moda da avere visibilità. Nella questione è intervenuta Gemma, che è stata accusata da Maurizio di essere una persona rancorosa, in quanto “non ha ottenuto da lui quello che voleva ovvero andare oltre”. Gianni ha prontamente difeso la dama torinese. A difenderla ci ha pensato anche Cataldo, con cui ha iniziato una conoscenza. Al centro dello studio, hanno raccontato di essersi visti a casa di lei per mangiare insieme. Quando, però, si sono seduti sul divano, lui avrebbe avuto degli atteggiamenti troppo spinti.

Più volte Cataldo si sarebbe avvicinato a Gemma, appoggiando la testa sulle sue gambe. La dama l’ha sempre respinto e ha ammesso che, addirittura, le stringeva la mano troppo forte. Non solo, l’uomo avrebbe anche insistito per dormire sul suo divano. La Galgani ha rifiutato la sua proposta. In studio, oggi Cataldo ha rivelato di aver avuto questo comportamento per mettere alla prova la serietà di Gemma, poiché non gli piace una donna che già dal primo appuntamento si concede. La dama torinese non ha reagito bene di fronte a questa verità, affermando che non le piacciono questi giochini.

Secondo Gianni, però, Gemma non proverebbe chissà quale interesse nei confronti di Cataldo. La Galgani pare, inoltre, abbia reagito male di fronte alla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La registrazione è andata avanti con Luca, che sta conoscendo Angela, Elisabetta e Federica. Non sono mancate le discussioni anche in questa circostanza.

Per quanto riguarda i tronisti si è parlato poco di Giacomo, il quale ha avuto comunque un chiarimento con Martina. Massimiliano, invece, è uscito con Costanza e ha fatto scendere 5 nuove corteggiatrici. A Vanessa non l’ha portata in esterna, ma solo per permetterle di capire cosa prova. Samantha ha fatto scendere un ragazzo che ha notato nei video che le ha mostrato la redazione. Ha discusso con Roberto e ha espresso buone parole per Ugo. In questo caso, è intervenuta la redazione, la quale ha fatto sapere che il primo non ha mai chiesto della tronista. Ai presenti in studio appare quasi chiaro che il corteggiatore non abbia realmente voglia di conoscerla.