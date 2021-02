La nuova tronista non le manda a dire a nessuno e va anche contro gli Over, poi ennesimo scontro con Riccardo ma la conduttrice interviene per scongiurare il peggio

Le anticipazioni di Uomini e Donne non sono tardate ad arrivare e preparano il pubblico al ciclone Samantha Curcio. La nuova tronista è arrivata da pochissimo nello studio ma è già protagonista. Nella registrazione di oggi infatti è arrivata una nuova ragazza a conoscere Armando Incarnato, si chiama Federica. Si è accesa subito una discussione tra Armando e Gianni Sperti, nella quale si è infilata pure Samantha. Maria De Filippi ha notato che la nuova tronista avesse qualcosa da dire e quindi l’ha interpellata. E Samantha non si è risparmiata esprimendo il suo parere su Armando, non positivo. Quest’ultimo non ha gradito affatto le parole della tronista e le ha dato della maleducata. Gianni è intervenuto per difendere Samantha e quindi la discussione si è infiammata.

Samantha ha scatenato Armando, ma il peggio è arrivato quando anche Riccardo Guarnieri è stato tirato in ballo. Armando ne ha avute anche per lui a causa di alcuni apprezzamenti fatti verso la ragazza. A Maria non è sfuggito, come non le sfugge nulla, quindi anche Armando e Riccardo hanno litigato. Come è ormai abitudine in questa nuova stagione, Armando è di nuovo uscito dallo studio urlando e facendo una battuta che non è piaciuta per niente a Riccardo.

Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Armando avrebbe insinuato che Federica sarebbe potuta restare per Riccardo in modo da farlo sbloccare dal punto di vista passionale. Un argomento molto dibattuto sul Cavaliere di Taranto nelle ultime puntate. Ovviamente Riccardo si è infuriato sentendo queste parole e voleva uscire anche lui dallo studio, per raggiungere Armando. Maria però lo ha trattenuto in studio e ha quindi evitato che lo scontro verbale sfociasse in un eventuale scontro fisico. Dopo un po’ però Riccardo è uscito lo stesso.

Tornando al trono di Samantha, un suo corteggiatore voleva eliminarsi ma ha litigato con la tronista. I toni si sono subito accesi, insomma è chiaro che la nuova tronista abbia un bel caratterino e che le puntate con lei protagonista saranno tutto pepe. Samantha ha portato in esterna anche Ugo e Michael. Col secondo non si è trovata bene, lo ha parecchio criticato al punto che lui è andato via. Secondo la tronista infatti Michael avrebbe affrontato dei discorsi poco adatti a un primo incontro e lei si è trovata in difficoltà.

Giacomo Czerny è uscito con Martina e Carolina, gli piacciono entrambe. Ha eliminato invece Luisa. Massimiliano Mollicone invece ha riportato in esterna Vanessa e l’esterna è andata meglio rispetto alla prima, secondo Gianni. La ragazza ha raccontato anche di una storia finita male ma Maria ha scelto di tagliare questo racconto perché troppo duro e pesante. Il tronista è uscito anche con Sofia.