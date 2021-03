Uomini e Donne anticipazioni, scelta improvvisa: petali rossi per due Over

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: le anticipazioni svelano una scelta a sorpresa! Non era previsto per oggi questo lieto fine, ma era nell’aria. Nel loro percorso insieme i due Over si sono trovati subito benissimo, apparivano affiatati e complici, poi c’è stata una battuta d’arresto. Tutto c’un tratto infatti il Cavaliere aveva manifestato dubbi e perplessità, aveva fatto dei passi indietro e non voleva più impegnarsi. Lei non aveva reagito bene, così aveva iniziato a frequentare altri Cavalieri ma al centro dello studio finivano sempre a parlare della loro frequentazione. Dopo qualche turbolenza, lui è riuscito a riconquistarla e oggi hanno deciso lasciare insieme il programma.

Di chi stiamo parlando? Di Claudio e Sabina: sono usciti insieme da Uomini e Donne e Maria De Filippi ha fatto scendere i petali per loro! In realtà, come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, questo momento non era previsto. Maria ha chiesto a Gianni di scegliere due protagonisti di cui parlare, quindi lui ha scelto Claudio e Sabina per sapere a che punto fossero. Quindi i due hanno raggiunto il centro dello studio, nonostante non il loro momento non fosse previsto.

Claudio ha spiegato che tra maggio e giugno dovrà lasciare Roma per seguire un locale che aprirà in un’altra città. Lunedì andrà a fare un sopralluogo e ha chiesto a Sabina di accompagnarlo. Ma non solo, perché ne ha approfittato anche per chiederle di seguirlo per questo periodo e trasferirsi quindi con lui per i mesi necessari. Maria ha chiesto alla coppia se questo volesse dire lasciare il programma per quel periodo. A questo punto Claudio e Sabina hanno ritenuto opportuno lasciare il programma: non avrebbe senso restare in attesa che l’altro ritorni.

Quindi c’è stata una scelta spontanea, hanno deciso di uscire insieme dal programma e Maria ha spiegato che in realtà non era prevista questa scelta. Ovviamente nessuno li ha fermati, anche perché da tempo ormai era evidente che tra loro sia nato un sentimento. Quindi la conduttrice ha chiesto alla redazione se fossero disponibili i petali rossi, ha chiesto ai due una canzone da ballare insieme e c’è stata la scelta. Dopo Riccardo e Roberta, anche Claudio e Sabina hanno lasciato insieme Uomini e Donne emozionando tutto lo studio.