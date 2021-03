Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: figli e convivenza. Ecco come sta Ida

Cosa sta accadendo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua dopo la scelta a Uomini e Donne? Come i ragazzi del Trono Classico, per i due protagonisti del Trono Over è arrivata la pioggia di petali rossi. È stata Roberta a esprimere il desiderio di avere una scelta così speciale. Si sono conosciuti nel 2019, quando Riccardo aveva provato a rimettersi in gioco dopo la prima rottura con Ida Platano. Ed ecco che due anni dopo, la Di Padua è riuscita a conquistare il cuore del cavaliere pugliese. A parlare di questo momento e del futuro insieme, sono i due diretti interessati in una nuova intervista doppia su Uomini e Donne Magazine. Riccardo non può non trattare l’argomento riguardante l’intimità, di cui si è discusso parecchio in queste ultime settimane.

“Innanzitutto tengo a sottolineare che mi sono riscattato, dopo le polemiche che ci sono state”, dichiara scherzando il Guarnieri. Dopo la scelta i due raccontano di aver trascorso i primi momenti da “perfetti innamorati”. La Di Padua è già stata a Taranto, dove ha conosciuto la famiglia di Riccardo. Il ‘ti amo’ tanto atteso è arrivato la sera prima della scelta. La prima a dichiarare il suo amore è stata proprio Roberta, seguita ovviamente dal Guarnieri. Per ora il cavaliere pugliese ha conosciuto Alex, il figlio della Di Padua, solo attraverso le videochiamate.

Ed ecco che in questa fase dell’intervista, Riccardo e Roberta parlano di figli. Lui fa notare che è ancora presto per fare questi discorsi. Sebbene non ne abbiano ancora parlato, è inevitabile secondo il cavaliere riflettere su queste cose, anche perché desidera diventare padre. Si tratta per lui di un sogno a cui non vorrebbe rinunciare. Dunque, se questa storia dovesse andare avanti bene, i due potrebbero anche pensare ad avere un figlio insieme. Infatti, Roberta confessa:

“Credo che quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio; quindi sì, lo farei. So che Riccardo ha un grande desiderio di paternità e per egoismo non potrei mai negargli questa opportunità”

Per quanto riguarda la convivenza, non ne hanno ancora mai parlato. Per ora cercheranno di viversi nei week-end. Ma se dovesse continuare ad andare bene, penseranno chiaramente a come creare una quotidianità insieme. C’è stato qualche dubbio da parte dei telespettatori dopo la scelta, in quanto un dettaglio social non è passato inosservato! Ma i fan possono stare tranquilli, perché tutto sembra procedere a gonfie vele.

Ida Platano, pronta a tornare a Uomini e Donne dopo la scelta di Riccardo e Roberta? La reazione

E mentre la coppia appare serena e innamorata, il Magazine ha raggiunto anche Ida Platano. Sui social, l’ex dama ha preferito mantenere il silenzio e non avere una particolare reazione. Al settimanale del programma, rivela di aver pensato più volte a tornare in studio per rimettersi alla ricerca dell’amore. Questo pensiero le è arrivato ancora prima che Riccardo facesse la sua scelta. Sta facendo un lavoro importante su se stessa e quando sarà pronta magari farà ritorno in trasmissione.

A rivelare lo stato d’animo della Platano è Gemma Galgani. Al Magazine, la dama torinese racconta di essere felice per il lieto fine di Riccardo e Roberta, anche se avrebbe preferito vedere Ida sotto la pioggia di petali rossi.

“Ida si sente come ogni donna che vede il suo ex realizzare quel sogno con un’altra. È come se un capitolo della sua vita si chiudesse”

Detto ciò, Gemma precisa che Ida è una donna forte e sensibile. Proprio per questo è convinta che supererà questo momento. Per quanto le riguarda cercherà di starle vicina come sempre.