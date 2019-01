Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sbotta: “Parlerò anche io”, l’autrice spiazza tutti

Raffaella Mennoia, lo strano post che insospettisce i follower di Uomini e Donne

Non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento Raffaella Mennoia ma anche se non è detto che ce l’avesse con qualcuno di Uomini e Donne a qualcuno in realtà è sembrato proprio così. L’autrice della trasmissione ha infatti scritto su Instagram dei pensieri in libertà che fanno molto riflettere e che per alcuni suoi follower – parecchi, se si guardano i commenti – riguardano proprio il people show di Maria De Filippi. “Parlerò un giorno anche io – queste le parole della Mennoia –… L’imperfezione assoluta. Capelli e pensieri per aria. Scostante. Una a cui non interessa la moda, il trucco le influenze…”. A molti potrebbe sembrare un messaggio normale ma è nella parte successiva che in realtà lascia sospettare qualcosa di più.

Uomini e Donne, con chi ce l’ha davvero Raffaella Mennoia?

“Spesso – continua così il post – mi definiscono stramba… ma sono solo una che non si fa gestire da chi non riuscendo a manipolarmi prova a farlo manipolando la gente contro di me… #cia”. Si tratta di parole che anche se non riguardassero Uomini e Donne sarebbero comunque molto pesanti perché dal messaggio si nota che Raffaella ha avuto a che fare con persone non proprio buone, per usare un eufemismo. Se poi il post riguardasse Uomini e Donne, soprattutto dopo gli ultimi gossip sulla trasmissione, farebbe senz’altro molto più discutere: a chi si riferisce Raffaella e a quale dei tanti personaggi che sono passati su Canale 5 e hanno lasciato un brutto ricordo di sé?

Raffaella Mennoia news, frecciatina a qualcuno di Uomini e Donne?

Non è certo il primo sfogo di Raffaella su Instagram: un po’ di giorni fa scrisse delle parole che fecero molto riflettere, anche se comunque è difficile che abbia voluto far riferimento al Trono Classico. Se è vero infatti che il trono di Teresa Langella farà molto discutere e che la stessa Maria arriverà a rimproverare Luigi Mastroianni, è altrettanto vero che non troviamo il nesso tra le due cose. Sembra molto più probabile invece che Raffaella, casomai non avesse voluto far riferimento alla sua vita, abbia voluto lanciare una frecciatina a qualcuno che non gravita più attorno a quegli studi. Avete qualche idea? I suoi follower pare di sì, e infatti vi lasciamo al post che ha pubblicato su Instagram per farvi un’idea: