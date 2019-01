Uomini e Donne news Raffaella Mennoia, lo sfogo: “Male non fare paura non avere”

News Uomini e Donne, Raffaella Mennoia si sfoga su Instagram

Raffaella Mennoia è una delle autrici e redattrici più in vista di Uomini e Donne, ed è anche molto amata perché riesce a intrattenere un bel rapporto coi fan della trasmissione che poi sono anche suoi fan. La conosciamo sin da quando era giovanissima – faceva parte del pubblico parlante – e impariamo a conoscerla sempre meglio anche grazie al modo in cui usa il suo profilo Instagram. La redattrice fidatissima di Maria De Filippi infatti usa parlare anche della propria vita e spesse volte i fan hanno avuto modo di farle domande dirette tramite le sessioni di domande su Instagram. Di recente però Raffaella ha postato qualcosa che sa molto di sfogo personale.

Uomini e Donne news, le parole di Raffaella Mennoia: a chi si riferisce?

L’autrice infatti ha postato la frase “Memorie corte, lingue lunghe, menti chiuse, bocche aperte” commentandola con un altro detto altrettanto chiaro: “Mia nonna diceva: male non fare paura non avere”. Sembra evidente insomma che la Mennoia abbia discusso con qualcuno e che non tolleri che si dicano falsità sul suo conto. Questo se si dà per scontato che abbia voluto far riferimento effettivamente a qualcosa che le è successo; potrebbe anche darsi infatti che l’autrice abbia voluto semplicemente condividere una riflessione senza pensare a qualcuno o qualcosa in particolare.

Uomini e Donne gossip, il post di Raffaella che fa discutere

Dubitiamo peraltro che Raffaella stesse pensando a quanto accaduto a Uomini e Donne di recente, visto che, anche se Teresa ne ha combinata una delle sue e Luigi è stato rimproverato dalla stessa De Filippi, i toni ci sembrano fuori luogo ed esagerati. Come se non bastasse, non poche volte la Mennoia ha spiegato che ciò che scrive su Instagram non riguarda sempre Uomini e Donne ma soprattutto la sua vita. La curiosità insomma è alle stelle e noi non possiamo che continuare a chiedercelo: con chi ce l’ha Raffaella?