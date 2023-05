Quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne? La stagione 2022/2023 non giungerà al termine venerdì 12 maggio come alcune indiscrezioni avevano fatto sapere. Oggi a svelare come stanno davvero le cose ci pensa l’autrice del programma di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia. Rispondendo al commento su Instagram di una fan del dating show di Canale 5, rivela che questa stagione finirà a fine maggio. Dunque, nessuna chiusura anticipata per il programma che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori dal lunedì al venerdì.

Le passate edizioni hanno spesso toccato anche il mese di giugno con le loro puntate. Tenendo conto della risposta data dalla Mennoia, sembra che questa stagione giungerà al termine l’ultimo venerdì del mese, che corrisponde al 27 maggio 2023. Ma è anche possibile che il dating show andrà in onda fino a mercoledì 31 maggio. Per conoscere la data precisa bisognerà attendere ulteriori annunci. Intanto, l’8 maggio il pubblico di Canale 5 non può seguire le vicende legate al Trono Over e al Trono Classico.

Prima della chiusura, Uomini e Donne subisce un nuovo stop. Al posto della consueta puntata del programma va in onda un’altra trasmissione di Maria De Filippi, ovvero Amici 22 con uno Speciale. Non è la prima volta che accade questo nella stagione 2022/2023. Negli ultimi mesi era già capitato due volte di assistere a questo tipo di pausa per il programma.

In attesa della finale di Amici di Maria De Filippi, il pubblico ha modo di scoprire nuovi dettagli inediti riguardanti i finalisti rimasti in gioco. Ma non sarebbe questo il motivo per cui è stato deciso di mandare in onda questo Speciale di Amici al posto di UeD. Infatti, c’è da considerare che al momento non ci sono registrazioni da trasmettere sui protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

Il dating show non registra nuove puntate da diversi giorni e quelle registrate precedentemente sono già andate in onda. Da domani, martedì 9 maggio, tutto tornerà alla normalità. Il programma del primo pomeriggio di Canale 5 tornerà come al solito in onda con le puntate registrate nella serata di questo lunedì. I telespettatori sono in attesa di grandi novità.

In effetti, essendo ormai quasi agli sgoccioli, i due tronisti dovrebbero arrivare alle scelte. Seduta sull’ambito Trono c’è Nicole Santinelli, la quale purtroppo non è riuscita a convincere il pubblico. Molti sono già convinti che la sua scelta ricadrà su Andrea Foriglio. La bionda tronista ha al suo fianco Luca Daffrè, che ha iniziato il suo percorso di recente. Nonostante questo, anche lui dovrà fare a breve la scelta.