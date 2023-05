Buone notizie per i fan di “Uomini e Donne“. Dopo l’annuncio a sorpresa sulla chiusura anticipata del dating show di Maria De Filippi, la cui ultima puntata è programmata per venerdì 12 maggio 2023, è arrivata subito una consolazione per i fidati spettatori del programma. Difatti, Davide Maggio ha rivelato che la trasmissione non dirà un addio definitivo al pubblico la prossima settimana. Bensì, a partire da lunedì 15 maggio, nei giorni successivi andrà in onda “Il meglio di Uomini e Donne”, con i momenti migliori dello show che accompagneranno i telespettatori fino alla fine della stagione.

Dunque, ricapitolando, mancano esattamente quattro puntate alla fine di “Uomini e Donne“. Come anticipato da TvBlog, infatti, lunedì 8 maggio, il dating show sarà sostituito nuovamente dall’ennesimo speciale di Amici, in vista della finale di sabato 13 maggio. Dopodiché, l’ultima puntata della stagione andrà in onda venerdì 12 maggio, data nella quale i tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffrè dovranno obbligatoriamente fare la loro scelta, nonostante il tempo limitato avuto per conoscere i proprio corteggiatori.

Non si sanno bene le motivazione dietro questi improvvisi campi di programma relativi a Uomini e Donne. A partire da lunedì 15 maggio, la versione “Il meglio di” del programma di scontrerà con una forte concorrenza, ovvero il giro d’Italia. Tuttavia, il dating show di Maria De Filippi è riuscito ad aggiudicarsi ascolti record per tutto l’anno, motivo per cui la rete avrà deciso di scommettere su di esso anche durante questi speciali, credendo di poter portare comunque a casa buoni risultati.

Amici 23: ecco quando avrà inizio la nuova edizione

Oggi, 6 maggio, è andata in onda la semifinale della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. La prossima settimana, con la finale di sabato 13 maggio, si concluderà definitivamente questa stagione del talent show. Nonostante manchi ancora qualche giorno alla fine, però, sono già trapelate alcune informazioni riguardo la nuova edizione del programma.

Il profilo Twitter esperto del programma, “Amici News”, infatti, ha svelato oggi un’interessante anticipazione: la 23esima edizione di Amici dovrebbe avere inizio domenica 17 settembre 2023 alle ore 14:00. Insomma, questione di pochi mesi e Maria De Filippi sarà nuovamente pronta ad accogliere nuovi giovani talenti nella Scuola più famosa d’Italia.