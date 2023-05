Il popolare dating show di Canale Cinque andrà in vacanza in anticipo rispetto al solito: ecco quando saluterà il pubblico

Il pubblico di Uomini e Donne potrà gustarsi le trame del popolare dating show di Canale Cinque per pochi giorni ancora. Il programma campione di ascolti del pomeriggio dell’ammiraglia del Biscione, come rivelato da TvBlog, chiuderà i battenti in anticipo rispetto alle previsioni. Pare infatti che UeD andrà in onda la prossima settimana per poi dare appuntamento a settembre. Dunque da metà maggio bye bye (solitamente la trasmissione concludeva il suo viaggio a fine mese o a inizio giugno).

“Uomini e donne vivrà la settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva”, ha reso noto TvBlog. Non è chiaro perché Maria De Filippi abbia deciso di archiviare in anticipo la stagione del dating show. Si può ipotizzare che la regina di Mediaset abbia optato per tale soluzione per prendersi più tempo per organizzare al meglio Temptation Island, il reality delle tentazioni che, dopo un anno sabbatico, tornerà in video a giugno e luglio in prime time su Canale Cinque. Dunque se l’indiscrezione fosse confermata, domenica 7 e lunedì 8 maggio dovrebbero esserci le ultime registrazioni della stagione.

Da cosa sarà sostituito Uomini e Donne in palinsesto? Sempre TvBlog spiega che la soluzione più probabile è quella di estendere la durata della fortunata soap opera Terra Amara, in onda dopo Beautiful. La fiction, al pari dello stesso UeD, ha garantito ascolti record a Canale Cinque lungo tutta la stagione. I due programmi, nel 2022/2023, sono stati costantemente leader di fascia interessando in media 2.7/2.8 milioni di utenti, con picchi oltre i 3 milioni. Numeri a cui nessuno show trasmesso nel palinsesto generalista a quell’ora si avvicina.

La stagione tosta di Maria De Filippi: nessun addio alla tv

A breve terminerà anche la stagione di Amici, che sta vivendo ore particolari in quanto nella scuola più famosa di Italia si è affacciato il Covid che ha mietuto contagi tra gli allievi e il gruppo di lavoro del talent show. Maria ha prontamente trovato la soluzione per risolvere l’impasse: nessun rinvio di semifinale e finale. Oggi pomeriggio si registra la semifinale che andrà regolarmente in onda in prime time stasera, mentre domenica 14 maggio ci sarà la finale in diretta (doveva essere trasmessa sabato 13 maggio ma per non scontrarsi con l’Eurovision Song Contest 2023 (Rai Uno) si è deciso di far slittare l’atto conclusivo del programma). Poi si metteranno a punto gli ultimi dettagli relativi alla nuova stagione di Temptation Island che vedrà di nuovo protagonista Filippo Bisciglia.

Per Maria De Filippi la stagione che sta per giungere al termine è stata tosta. Come al solito ha confezionato una buona parte delle trasmissioni di punta di Canale Cinque (oltre a Uomini e Donne, Tu si que vales, C’è posta per te, Amici e a breve il già citato Temptation Island). In mezzo a cotanta mole di lavoro ha dovuto fare i conti con il grave lutto del marito Maurizio Costanzo. Qualcuno ha mormorato che la conduttrice pavese volesse lasciare il mondo della tv. Non c’è nulla di vero. Maria si piega ma non si spezza.