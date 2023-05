La semifinale di Amici di Maria De Filippi 22 si è chiusa con un’ondata di proteste da parte del pubblico. A guadagnare il pass per l’ultimo atto del talent show, che si svolgerà in diretta domenica 14 maggio in prime time su Canale Cinque, sono stati Angelina (favoritissima per la vittoria finale), Mattia (altro favorito), Isobel e Wax. Quest’ultimo l’ha spuntata al ballottaggio che l’ha visto gareggiare contro Aaron. Quando si è scoperto che proprio Wax ha avuto la meglio, una buona fetta di pubblico che ha seguito il programma si è riversata sui social, innescando una protesta virtuale feroce.

Secondo molti a meritarsi la finale doveva essere Aaron. “Ho chiuso, la finale ve la guardate voi”, ha cinguettato un utente. “Assurdo”, ha chiosato un altro spettatore. C’è poi chi ha dato del “raccomandato” a Wax, tanto per cambiare (pure nei confronti di Cricca erano state mosse le medesime accuse, a onor del vero, infondate) e chi ha gridato al sospetto che la trasmissione sia “pilotata” e “sia già tutto scritto”. Sono stati tantissimi i commenti che hanno trovato poco calzante la griglia dei finalisti. C’è anche chi ha sostenuto che pure nelle scorse settimane sono stati eliminati allievi che avrebbero meritato di più. Uno dei nomi più gettonati in tal senso è stato quello di Federica.

Aaron eliminato da Amici: la reazione e il ringraziamento a Maria De Filippi

Da sottolineare che diversi affezionati alle vicende del talent show, seppur in misura minore rispetto alle proteste, hanno considerato giusto il passaggio in finale di Wax. Tornando ad Aaron, c’è stato anche chi pensava che fosse stato organizzato una sorta di colpo di scena, vale a dire che dopo l’esito del ballottaggio in qualche modo sarebbe giunta la notizia di un suo ripescaggio. Nulla di tutto questo, il giovane è fuori. Dal canto suo Aaron ha preso con filosofia l’eliminazione, dicendosi più che soddisfatto del viaggio compiuto all’interno della scuola di canto e ballo, e ringraziando di cuore Maria De Filippi per l’opportunità avuta.