Il look sfoggiato da Maria De Filippi per la semifinale di Amici non è passato inosservato: il significato dietro il colore scelto

Sabato, 6 maggio, è andata in onda la tanto attesa semifinale di Amici di Maria De Filippi. Il destino di queste penultima puntata è stato appeso ad un filo, data la riscontrata positività al Covid di ben quattro allievi del programma nei giorni scorsi. Proprio per questo, la registrazione non è avvenuta il giovedì come da programma, bensì la mattina stessa della messa in onda della puntata. Per l’occasione, Maria De Filippi ha sfoggiato un look abbastanza diverso dal solito, che potrebbe nascondere un significato nascosto.

Per la semifinale della 22esima edizione di Amici, infatti, Maria ha scelto di indossare il suo marchio di fabbrica, ovvero un tailleur, in un colore decisamente inusuale rispetto allo stille della conduttrice: l’azzurro. La De Filippi è nota per prediligere tonalità più classiche, come il bianco e il nero, con qualche azzardo tendente verso il rosa ed il rosso. Tuttavia, non indossa mai, o almeno quasi mai, completi dal colore azzurro. Come mai questa novità proprio oggi?

Non risulta difficile pensare ad un evento ben preciso avvenuto solamente due giorni fa: la vittoria dello scudetto da parte del Napoli dopo ben trentatre anni, dello scorso giovedì 4 maggio. Si tratta di un evento storico la squadra e per la città di Napoli, che, dopo decenni di attesa, è diventata campione d’Italia per la terza volta, con 5 giornate d’anticipo. Un successo che non ha coinvolto solo il capoluogo della Campania, bensì tutta Italia si è unita ai cori di celebrazioni per la “città ‘e pulcinella”. E, a quanto pare, anche la stessa Maria De Filippi ha voluto unirsi ai festeggiamenti.

Non è un caso che la conduttrice abbia deciso di indossare questi colori, simbolo della squadra del Napoli, proprio adesso. Insomma, tutto lascia pensare che Maria abbia voluto omaggiare la città partenopea a modo suo, congratulandosi per questo storico traguardo e per la rinascità che i napoletani stanno vivendo. Oltretutto, il fatto che la registrazione sia avvenuta non giovedì, prima della vittoria, bensì sabato, fornisce un ulteriore conferma su questo presunto omaggio.