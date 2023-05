Per Amici di Maria De Filippi 22 è stata la settimana più tribolata della stagione dal punto di vista dell’organizzazione. Un focolaio Covid, che ha colpito diversi allievi e parte del cast fisso del talent show, ha sconvolto la tabella di marcia. A un certo punto sembrava addirittura che la semifinale dovesse essere rimandata a data da destinarsi. E invece alla fine si è trovata una soluzione con la registrazione della puntata che, al posto di essere effettuata come al solito il giovedì pomeriggio, è stata confezionata nel pomeriggio di sabato 6 maggio, poche ore prima della messa in onda su Canale Cinque. Missione compiuta e spauracchio slittamento allontanato. Di seguito tutto ciò che è successo nel corso della registrazione e che verrà trasmesso. Da qui in poi ci saranno degli spoiler (forniti dal profilo Instagram Amici News), chi non volesse scoprirli è bene che abbandoni la lettura.

Prima manche semifinale: boccino, sfide e finalista

Gli allievi rimasti in gara e che hanno partecipato alla semifinale sono stati:

Team Zerbi – Celentano: Isobel e Aaron

Team Cuccarini – Emanuel Lo: Angelina e Maddalena

Team Todaro – Arisa: Wax e Mattia

Per la semifinale sono stati apportati dei cambiamenti. Le squadre non erano sulla solita balconata ma a bordo pista posizionate su tre tavoli. Ogni team ha potuto scegliere l’allievo da far gareggiare. Per decidere a chi spettasse il “boccino” per dare il via alla manche ciascun componente si è esibito per 50 secondi. I professori hanno schierato:

Isobel – team Zerbi-Cele

Angelina – team CuccaLo

Mattia – TodArisa

A avere la meglio è stata Isobel e quindi il boccino è andato al team Zerbi-Cele. Dunque è cominciata la prima manche.

Prima sfida: Isobel vs Wax. Vince Isobel

Seconda sfida: Aaron- mattia. Vince Mattia

Terza sfida: guanto di sfida hip hop tra Maddalena e Isobel. Ad avere la meglio è stata Isobel. Secondo i giudici il gap a livello artistico tra le due danzatrici è troppo alto. Isobel è quindi stata la preferita.

La sfida se l’è aggiudicata la squadra Zerbi – Cele. Aaron e Isobel sono andati innanzi alla commissione, con Isobel che ha conquistato l’accesso alla Finale.

Seconda manche semifinale: sfide e finalista

I prof hanno schierato per il boccino:

Aaron – team Zerbi-Cele

Maddalena – team CuccaLo

Mattia – team TodArisa

Il boccino è andato a TodArisa.

Prima sfida: Mattia vs Aaron. Vince Mattia

Seconda sfida: Mattia vs Maddalena. Vince Mattia

Arisa e Todaro hanno conquistato il punto e hanno mandato Wax e Mattia davanti ai giudici. Mattia guadagnato il pass per la Finale.

Terza manche semifinale: sfide e finalista

Guanto di sfida tra i prof in cui è giunto un nuovo e inatteso bacio. Questa settimana il guanto di sfida è stato solo ad appannaggio dei team CuccaLo e Zerbi-Cele. Arisa e Todaro non hanno preso parte alla sfida in quanto la cantante si è esibita presentando il suo nuovo singolo. A trionfare sono stati i CuccaLo lo sulle note di “Brividi” di Blanco e Mamood, ma a lasciare a bocca aperta sono stati Zerbi e la Cele che si sono baciati.

I prof hanno schierato per il boccino:

Aaron – team Zerbi-Cele

Angelina – team CuccaLo

Wax – team TodArisa

Angelina si è aggiudicata il boccino che è quindi finito ai CuccaLo.

Prima sfida: Angelina vs Aaron. Vince Angelina

Seconda sfida: Angelina vs Wax. Vince Angelina (durante la performance, Wax ha dedicato il brano alla collega e c’è stato un caloroso abbraccio. Maria ha sottolineato di nuovo che tra i due c’è solo una bellissima amicizia e non una love story.

Hanno vinto i CuccaLo e davanti ai giudici si sono presentati Maddalena e Angelina. La cantante è approdata in Finale.

Quarta manche: sfida libera

Nell’ultima manche non c’è stata l’assegnazione del boccino ed è andata in scena la formula della sfida libera:

Wax

Aaron

Madda

Poi solo Aaron e Wax

Il meccanismo per decretare i finalisti

Chi dei vari team è riuscito per primo ad arrivare in ogni manche ad avere 2 punti ha potuto condurre i suoi due allievi della squadra al cospetto della giuria per esibirsi. A questo punto è stata la giuria a scegliere il finalista.

Mattia è diventato finalista subito con 2-0-0 per la squadra TodArisa

Isobel 2-1-1

Angelina 2-0

Ballottaggio finale: i talenti a rischio eliminazione