Amici 22, chi andrà in finale? Cantanti e ballerini fanno un bilancio

Mentre cantanti e ballerini fanno il loro bilancio, il pubblico azzarda i nomi dei finalisti di Amici di Maria De Filippi 22. Chi tra Angelina, Isobel, Aaron, Mattia, Wax e Maddalena andrà in finale? Raccogliendo un po’ di commenti sui social network in queste ore, è possibile capire che la maggior parte dei telespettatori vorrebbero sicuramente vedere i primi quattro in finale.

E sono proprio coloro che hanno contratto il Covid-19 e attualmente sono in isolamento. Molti aggiungono al quartetto anche Wax. Per quanto riguarda Maddalena, continua ad avere i suoi fan, ma ultimamente ha perso un po’ di consensi. Come ballerini per la finale il pubblico sembra preferire di gran lunga Isobel e Mattia. Entrambi sono molto amati dai telespettatori.

La ballerina australiana ha conquistato tutti con la sua simpatia e genuinità, mentre Mattia Zenzola è amato dalla passata edizione. Infatti, è lui ad aver vinto nella fase del pomeridiano la maggior parte delle Prove Tim. Tra loro si andrebbero ad aggiungere tre cantanti Aaron, Angelina e Wax. Ma niente è da escludere attualmente.

Maddalena ha molto talento e ha affrontato un percorso abbastanza complesso con le prove di Alessandra Celentano. C’è qualche dubbio su Wax, che potrebbe non farcela, e c’è chi dubita anche per Aaron e Mattia. Sicuri sono al momento i posti in finale di Angelina e Isobel.

Venerdì 5 maggio verrà registrata la Semifinale di Amici 22 e si avrà qualche notizia al riguardo. Le conferme arriveranno con la messa in onda della puntata di sabato 6 maggio 2023, durante la quale il pubblico scoprirà i finalisti ufficiali.

Amici 22 Serale, a un passo dalla Semifinale: i bilanci degli allievi

Nel daytime di oggi, 4 maggio, cantanti e ballerini fanno un bilancio sulle loro rispettive esperienze. La prima a parlare è Maddalena, la quale racconta che in questi otto mesi dentro la Casetta è cambiata, sia come ballerina che come persona. “La danza è il motivo principale per cui mi sveglio la mattina. Quando parlo delle cose forti che sento mi commuovo”, conclude commossa Maddalena.

Aaron si svela parlando del fatto che avrebbe voluto non mettere da parte la sua parte da bambino dentro il talent show. Questo percorso l’ha comunque cambiato e migliorato nel capire cosa vuole essere. “Tante cose non sono cambiate, però piano piano sto capendo che il mio ‘guasto’ non è brutto”, dichiara il cantante.

Confidandosi, in un secondo momento con Mattia Zenzola, Aaron rivela alcuni episodi del passato in cui l’ansia non gli faceva vivere serenamente la sua vita da adolescente. Chiedeva, ad esempio, alla mamma di restare per ben sei ore fuori dalla scuola, in auto, perché così si sentiva più sicuro. La sua vita ha avuto una svolta quando ha conosciuto Silvia, la sua attuale fidanzata, nell’estate del 2021.

Maddalena ammette di vedere Aaron stare meglio, in quanto “ha superato delle cose”. Wax, invece, ha scoperto di avere cosa che non pensava di avere, come un cuore. “Pensavo di non avere un cuore, che rimanesse freddo. E invece no può comunque aprirsi”, spiega, parlando del bene che nutre nei confronti di Angelina e Mattia.

Oltre che con loro, crede di aver stretto delle belle amicizie anche con gli altri allievi. Detto ciò, Wax ammette di aver imparato a volersi bene di nuovo e che bisogna sempre dire la verità. Isobel ancora non crede di aver fatto questo percorso che tanto sognava dall’Australia. “Forse ancora sto imparando a essere più gentile con me stessa. Ho imparato che è ok essere fragile a volte”, spiega la ballerina.

Mattia ripercorre tutto il suo percorso dalla passata edizione, quando a causa di un infortunio ha dovuto lasciare il programma. La notizia che sarebbe potuto tornare a settembre nella Scuola gli ha lasciato un sorriso. Nonostante questo, non ha vissuto una bella estate. Detto ciò, Mattia è felice di essere stato accolto bene da tutti.

Aaron interviene per far notare che Zenzola è proprio un ragazzo molto buono. Intanto, Mattia spiega che una delle cose più belle di questa esperienza è aver trovato degli amici, in quanto fuori non aveva persone a cui confidare le sue sensazioni. Benedetta, che si trova sulla scalinata e sta ascoltando a distanza le parole del collega, non riesce a trattenere le lacrime.

Sebbene in passato sia stata sgamata proprio mentre non esprimeva un bel pensiero su Mattia, ecco che oggi piangendo gli fa una bellissima dedica:

“Lo sbaglio che ho fatto è non aver detto nulla di cosa ho sempre visto di lui. Lui è la persona più genuina che io abbia mai conosciuto. Ha una mente proprio sana, non c’è mai del maligno, della malizia. Pensa sempre bene di ogni cosa e persona. È il ragazzo più buono e talentuoso. Mi fa male quando lui mi parla delle sue insicurezze, perché io non vedo nessun difetto che lui vede in se stesso. Vorrei dargli gli occhi miei per vedersi da fuori e capire quanto è bella come persona”

Infine, tocca ad Angelina Mango fare un bilancio. Racconta che le persone che la conoscono fuori avrebbero scommesso che non sarebbe riuscita a viversi serenamente questa esperienza. Non aver rispettato queste aspettative la fa sentire orgogliosa. Non solo, Angelina spiega che finalmente non si sente più una persona inadeguata. “Negli ultimi dieci anni c’era troppo rancore nei confronti del passato per viversi le cose belle. Tutto questo era accompagnato dal senso di inadeguatezza. Qua dentro io mi sento giusta in quello che provo e faccio”, confessa.