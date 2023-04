Figuraccia, alquanto inaspettata, di Benedetta Vari, la ballerina eliminata da Amici di Maria De Filippi, ma subito rientrata nel team del programma per danzare assiema a Mattia Zenzola, che è ancora in corsa nel talent e si appresta a vivere le ultime tre settimane, le più importanti, del Serale. Ma che cosa è successo? La giovane, nelle scorse ore, ha sparlato dell’amico, confidandosi con Maddalena Svevi. La vicenda non è passata inosservata. Anche perché gli autori della trasmissione hanno deciso di non sorvolare. Anzi hanno scelto di mostrare quanto esternato da Benedetta allo stesso Zenzola ed al resto degli allievi. Naturalmente Mattia non ha apprezzato ciò che è stato detto sul suo conto, riferendo di essere parecchio amareggiato per la piega presa dalla vicenda. Dal canto suo la Vari ha domandato scusa, cercando una giustificazione che è parsa un’arrampicata sugli specchi.

Benedetta Vari attacca duramente Mattia Zenzola e gli dà del tamarro e del cog***ne

“Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, ma perché è cog***e, che è peggio”. Così Benedetta nei confronti di Mattia. Parole tutt’altro che tenere. La ballerina ha poi proseguito e ha continuato a sparlare: “Perché non ci fa bella figura. Lui è cog****e e fa troppe cavolate di cui non si rende conto. E secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi, perché per stare qui dentro da due anni dovrebbe essere più sveglio.”

E ancora: “Quando dice ‘bro, fra’, ‘parlo alle maglie dorate’ è perché è tamarro così di suo. Sbaglia troppe cose per essere televisivo. Ogni volta che gli danno un guanto va in tilt in puntata. Se dicesse ‘Madda non te l’ho mai detto ma ti voglio ancora bene’, quella sarebbe una cosa televisiva che farebbe impazzire le ragazzine. Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma…”

Benedetta è stata un fiume in piena, proseguendo a rivolgere al collega pensieri duri e a tratti crudeli: “Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui perché è bello. Perché non fa nulla per farsi amare. Nei daytime non fa nulla, gli autori devono inventarsi i daytime su di lui, perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In una puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola. Lui è tonto, nonostante stia qui da molto tempo. Rincog***ito, solo che è tanto bello ed è bravo. Wax è televisivo invece”.

La risposta di Mattia Zenzola alle dichiarazioni pesanti di Benedetta Vari

Come poc’anzi accennato le dichiarazioni confidate da Benedetta a Maddalena sono state riportate dagli autori al diretto interessato che è scoppiato a piangere. Poi Zenzola e la Vari si sono ritrovati a quattr’occhi, con Mattia che ha lasciato trapelare tutta la sua delusione e tutto il suo disappunto.

“Ci sono rimasto male per le parole di Benni, perché non me le aspettavo – ha confidato il giovane ballerino –. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello? Magari piaccio per quello che faccio. Troppe cose brutte tutte assieme hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai dato della scema o della cog***na. Mi dispiace per te. Sentire queste cose mi ha fatto effetto”.

Il giorno dopo Mattia viene a conoscenza delle parole di Benedetta e Maddalena #Amici22 pic.twitter.com/B0DhlF9qz7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

“Ho fatto proprio la cretina, la gallina. Non le pensa nemmeno quelle cose”, ha tentato di difendersi la giovane danzatrice, in quella che è apparsa come una arrampicata bella e buona sugli specchi in quanto Benedetta non si è lasciata sfuggire una parolina fuori posto in un momento non felice. Ha argomentato dettagliatamente, il che spinge a credere che il suo sfogo è arrivato tutt’atro che come un fulmine a ciel sereno. Fine dello psicodramma!