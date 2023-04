Polemica sterile, ma comunque polemica attorno a Benedetta Vari e Mattia Zenzola di Amici di Maria De Filippi 22. Nel corso dell’ultima puntata del Serale del popolare talent show di Canale Cinque i due danzatori sono stati protagonisti di un bacetto imprevisto e fortuito. L’allievo si è avvicinato alla ballerina per darle un bacio affettuoso sulla guancia, nel mentre lei si è voltata e forse si sono sfiorate le bocche. Tutto qui. In breve non è accaduto alcunché. Qualcuno però ci ha voluto ricamare sopra facendo imbizzarrire il fidanzato di Benedetta, Simone Maselli, un giovane romano. Quest’ultimo è intervenuto sui social, tuonando contro chi ha aizzato polemiche inutili.

“Quando la tua ragazza si espone pubblicamente, vai incontro tra le tante cose anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata, puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l’esatto contrario!

In quanto a noi, Benedetta, continua ad essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore Mi tengo il tuo”. Così il fidanzato della ballerina. Discorso chiuso, che si vada avanti. Tra Mattia e Benedetta c’è una bella amicizia, una proficua collaborazione ma non certo amore.

Benedetta partner di Mattia ad Amici

Per chi è poco informato sulle dinamiche di Amici 22, è bene ripercorrere rapidamente la strada di Benedetta e Mattia nel talent show targato Fascino/Mediaset. Zenzola è stato arruolato tra gli allievi lo scorso anno, ma allora fu protagonista di un brutto infortunio che lo costrinse ad abbandonare la scuola anzitempo.

Maria De Filippi gli ha dato una seconda chance, prendendolo nell’edizione in corso. Anche la Vari è stata scelta per il cast della stagione in onda ora, ma è stata eliminata. Chiusa una porta, si è aperto un portone: la giovane è infatti entrata nel corpo di ballo dei professionisti del talent per poter ballare proprio insieme al compagno Mattia i passi a due.

I due formano oggi una delle coppie più amate dal pubblico del programma di Canale Cinque. Nonostante ci sia affiatamento in pista, non c’è alcuna love story clandestina. Per questo le voci fatte circolare dopo il bacetto fortuito sono state fastidiose e fuori luogo. E giustamente la dolce metà di Benedetta, vale a dire Simone, ha voluto mettere i puntini sulle I sulla vicenda, chiarendo che tra la compagna e Zenzola non c’è alcunché su cui fantasticare e ricamare.