Il daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi svela chi sono gli allievi risultati positivi al Covid-19. A dirlo sono le immagini, in cui inizialmente appaiono in Casetta Wax, Maddalena, Benedetta, Mattia e Angelina. Mancano all’appello Aaron e Isobel, dettaglio che non passa inosservato. Questo perché negli ultimi giorni i telespettatori stavano cercando di scoprire chi sono gli allievi positivi.

Ma come già annunciato nel pomeriggio di ieri, si sono aggiunti altri due positivi al gruppo. Insieme ad Aaron e Isobel, Mattia e Angelina sembrano essere coloro che hanno contratto il virus. Questo si capisce quando arriva il momento di scoprire i voti dei giornalisti della scorsa puntata del Serale di questa 22esima edizione.

Mentre Wax, Maddalena e Benedetta si trovano come al solito sulla scalinata della Casetta, gli altri quattro allievi di Amici 22 si trovano in isolamento in un’altra stanza. Aaron, Angelina, Isobel e Mattia stanno trascorrendo queste giornate in un’altra zona della Casetta per evitare ulteriori contagi.

Intanto, Canale 5 attraverso la pubblicità annuncia che sabato 9 maggio 2023 andrà in onda la Semifinale come previsto, nonostante il problema Covid. Non si sa come gestiranno questa situazione, ciò che è certo è che nei prossimi giorni dovranno registrare l’appuntamento. In queste settimane, le puntate del Serale sono state registrate nel pomeriggio di giovedì di ogni settimana.

Su questo arriva il cambiamento, proprio a causa dei contagi. Infatti, come anticipa il profilo Twitter Amici News, la registrazione della Semifinale di Amici 22 dovrebbe avvenire venerdì alle ore 15.00 oppure sabato alle ore 11.00. Dunque, sembra proprio che la produzione speri che entro questo fine settimana la situazione sia stata risolta.

Bisognerà capire se i quattro allievi riusciranno a negativizzarsi entro venerdì o sabato mattina. Per scoprirlo è necessario per il momento attendere.

Amici 22 Serale: Wax vs Maddalena, il pubblico si schiera

Mattia, Benedetta, Wax, Angelina e Maddalena si trovano sulla scalinata della Casetta ad ascoltare musica attraverso la TV. Così parte il daytime di oggi, caratterizzato da una forte lite tra il cantante e la ballerina. Wax vorrebbe vedere un film, mentre Maddalena vuole continuare ad ascoltare musica. Pertanto, si accende una lite.

Maddalena canta mentre Wax le chiede di poter vedere un film di Steve Jobs. Ma non ricevendo la risposta sperata il cantante strappa il telecomando dalle mani della ballerina. Quest’ultima non trattiene le sua rabbia di fronte a questo gesto: “Sei un bambino del ca**o. Non te ne frega niente, stavamo guardando una cosa. Sei tu che arrivi e mi strappi il telecomando dalle mani”.

A questo punto, il cantante consiglia a Maddalena di godersi una tisana rilassante. “Io mi scaldo ora, tu sei scaldato nella vita”, afferma la ballerina. Questa sua affermazione scatena l’ira di Wax: “Come ti permetti di dire cose del genere! Io sono capace di chiedere scusa tu no”.

Alla fine il cantante si reca fuori, seguito da Angelina e Mattia. Wax fa notare ai due di essersi preso da Maddalena “una ventina di insulti”. Ma Mattia gli fa notare un dettaglio: “Tu passi dalla parte del torto, perché sei scemo. Anche se sei dalla parte della ragione. Le hai risposto stop, basta, fine”.

Ed ecco che fuori arrivano anche Maddalena e Benedetta. Riprende così la discussione tra la ballerina di Emanuel Lo e il cantante di Arisa. Wax resta fermo nella sua posizione e aggiunge un pensiero che da tempo dice di avere:

“Tu non sei capace di chiedere scusa. Hai detto altro, non sei una persona vera. Sono tante parole e tanti comportamenti. Io non perdo tempo con persone come te, buonanotte”

Benedetta cerca di spiegare al cantante che Maddalena voleva semplicemente intendere che è un tipo “fumantino” e non altro. Ma Wax non ha intenzione di ascoltare altro e va via. Sia Maddalena che Benedetta hanno perso consensi ultimamente da parte del pubblico. Le due sono state beccate più di una volta a parlare dietro le spalle di altri allievi.

L’ultima volta Benedetta è stata accusata di aver parlato male di Isobel e di essersi comportata in malo modo con lei, con tanto di intervento da parte di un ballerino professionista. Quel giorno, a parlare della ballerina australiana, c’era anche Maddalena. Per questo oggi la maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte di Wax.