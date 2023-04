Benedetta ad Amici di Maria De Filippi era uno dei volti più apprezzati di questa 22esima edizione. Infatti, molti telespettatori avevano applaudito all’idea della produzione di tenerla nel programma come ballerina professionista per i balli di coppia con Mattia Zenzola. Col passare del tempo i suoi interventi hanno sempre di più conquistato il pubblico di Canale 5. Ma ecco che nelle ultime settimane la situazione è decisamente cambiata. Questa volta Benedetta viene incastrata addirittura da un ballerino professionista, ovvero Simone Nolasco.

Facendo il punto della situazione, inizialmente va in onda un momento in cui in camera da letto la ballerina non esprime belle parole su Isobel. Con tanto di risate di Maddalena, Benedetta spiega di trovare la collega una persona “egoista”. Il motivo? Quando tutti cenano, Isobel preferisce fare le prove dell’esibizione di tip tap, mettendo “la musica a palla”. “Lo so che ha altre tradizioni, ma…”, dichiara Benedetta. Isobel non è presente e non può rispondere.

In camera ci sono Maddalena, Cricca e Aaron. Quest’ultimo prende la palla al balzo per fare notare che Benedetta ha sempre opinioni negative su tutti. “Sì Aaron anche tu ce le hai le opinioni su tutte. Tu ne hai molte di più, ma ti ca**i a dirle”, risponde senza troppi giri di parole la ballerina. E Aaron con maturità le fa notare che lui, sì ha le sue opinioni, ma cerca di dirle in modo adeguato.

Ecco che Isobel ad Amici 22 viene a conoscenza di questi commenti di Benedetta. Questa non è la prima volta che la ballerina si ritrova in una situazione così scomoda. Sempre insieme a Maddalena, era stata già incastrata mentre parlava male di Mattia Zenzola. Quando Isobel viene a conoscenza di quanto accaduto non riesce a trattenere il dispiacere e il pubblico è dispiaciuto con lei.

Negli occhi della ballerina australiana appare tanta delusione e rammarico. “Lei sembra carina però… Dire egoista è una cosa bella?”, chiede Isobel con gli occhi lucidi. In sua difesa interviene subito Angelina Mango, la quale aveva avvertito qualcosa nei giorni precedenti. La cantante si schiera dalla parte di Isobel e non si trattiene: “In questo video traspare rancore contro una persona che non è lì e non può difendersi”.

Isobel continua facendole, invece, notare che quando si trovano faccia a faccia la chiama con appellativi come “amore” e si comporta in modo carino. Però poi dietro le spalle Benedetta avrebbe il vizio di sparlare. Quest’ultima continua a difendersi, mentre Isobel non trattiene più le lacrime. Interviene Maddalena, che le fa presente che può provare quando vuole in casa, ma quando si mangia sarebbe per loro meglio averla a tavola.

Ma Angelina non ci sta e raccoglie così il consenso del pubblico: “Ora non è che è il momento sacro mangiare a tavola. L’abbiamo fatto tutti!”. La cantante prosegue facendo notare che c’è modo e modo di dire le cose. Benedetta si dice comunque dispiaciuta per i modi sbagliati da lei usati. Isobel, però, sembra parecchio delusa, tanto che ammette di aver sentito altri suoi commenti negativi.

Wax cerca di confortare la ballerina australiana, mentre Benedetta crede che potrebbe passare come un mostro, quando non pensa di esserlo. E non può mancare l’intervento di Cricca, che difende prontamente la sua fidanzata Isobel:

“Condivido quello che dice Isobel. Le volte che parlate fino alle 2 tu e Maddalena, e strillate… Davanti sei tutto ‘amore, amore’ e poi dietro è capitato spesso questo. Voi siete due e e lei sola”

Amici 22: Simone Nolasco sbugiarda Benedetta

Non finisce qui, perché Maria De Filippi fa sapere ai ragazzi che il Guanto di sfida di tango tra Mattia e Isobel è stato annullato dalla produzione. Tale decisione è arrivata a seguito di un intervento da parte del ballerino professionista Simone Nolasco, che durante le prove ha notato qualcosa di strano. Benedetta doveva provare sia con Mattia che con Isobel, per poi ballare con entrambi durante la puntata. Con quest’ultima, però, non si sarebbe comportata nel migliore dei modi.

“Durante le prove ho notato la rigidità nei confronti di Isobel. Alcuni commenti suoi. Dopo un’attenta osservazione, mi è sembrato che Benedetta spesso sbagliasse e facesse modo di non far funzionare le cose che invece a Isobel venivano naturali. Ho notato questa situazione strana tra le due”

Isobel conferma la versione di Simone e Maria spiega che la produzione non può non dar credito a questo racconto. Questo perché quando un professionista interviene, non avendo alcuna preferenza tra gli allievi, loro devono chiaramente ascoltarlo. “Questa cosa mi fa male. Mi dispiace ma non è assolutamente così”, si difende Benedetta piangendo.

Maria le dà così la possibilità di avere un confronto diretto con Simone, che telefonicamente interviene e spiega meglio l’accaduto.

“Purtroppo quando siamo andati a lavorare il tuo atteggiamento verso Isobel era alterato. Credimi sono io il primo dispiaciuto. Questa rigidità nei suoi confronti c’è stata. C’erano dei passaggi ed eri tu al servizio loro e con Mattia venivano e con Isobel no. Non è che dico che quello che dico io è legge. Per me però è stato proprio lampante. Quante volte mi guardavi dicendo ‘questa non mi sente’. Tu mi guardi infastidita. Mi dispiace non è vero”

A questo punto, Benedetta spiega che durante le prove con Isobel si sentiva “la colpevole di un’esibizione catastrofica”. Ma Simone, sostenuto dalla ballerina australiana, precisa di aver più volte fatto delle correzioni a quest’ultima. Per difendersi, Benedetta racconta che aveva del nervosismo anche nei confronti di Mattia. E Simone smentisce anche questo.

Alla fine arriva l’intervento di Maria De Filippi:

“Penso sia sufficiente. Benedetta, Simone lavora con noi da nove anni. Non è mai arrivato a dire nulla. Questa impressione evidentemente l’ha avuta. Magari non era una tua volontà, ma noi non possiamo che annullare il Guanto”

Alla fine Aaron e Angelina fanno notare che durante la giornata è spesso evidente che Benedetta ha da ridire qualcosa su Isobel. Tutto questo si conclude con un abbraccio tra le due ballerine.