Uomini e Donne, pesante mannaia su alcuni volti: parla una coppia

Le ultime coppie nate a Uomini e Donne sono scoppiate tutte, fatta eccezione per una, quella composta da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Cosa di preciso ha portato a questo triste risultato? Parlano della questione Giacomo Czerny e Martina Grado, due ex volti della stagione 2021/2022 molto amati dal pubblico di Canale 5. Dal giorno della scelta, questa coppia ha dimostrato di avere un rapporto basato sui sentimenti e sul rispetto reciproco. Nessun gossip o segnalazione ha mai intaccato questa relazione, che appare pulita, proprio come piace ai telespettatori. Oggi si svelano con una nuova intervista per LolloMagazine su Instagram.

La recente rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli sta facendo ancora discutere. Tra chi spera ancora in un ritorno di fiamma e chi, invece, è fortemente deluso, questa coppia è scoppiata in modo improvviso dopo la convivenza durata qualche mese. Sta facendo discutere questo addio soprattutto perché i telespettatori hanno creduto in loro, per mesi e mesi, come non accadeva da tempo nel Trono Classico.

Tempi record, invece, per le altre due coppie. Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono subito lasciati dopo la scelta. Stesso destino è toccato a Nicole Santinelli e Carlo Mancini, i quali ancora hanno molto da ridire. Giacomo e Martina di Uomini e Donne hanno le idee chiare su tutte queste coppie scoppiate negli ultimi mesi. L’ex corteggiatrice fa notare:

“lo ho seguito molto questa edizione, Lavinia mi è piaciuta tanto soprattutto nel cambio personale che ha fatto e che speravo facesse, li vedo bene e complici. Per quanto riguarda gli altri troni…mi dispiace, non è mai bello sapere che una coppia scoppia, però mi sento di dire che me l’aspettavo”

Come per tanti altri telespettatori, per Martina Grado le notizie sulle rotture di queste coppie non sono state delle sorprese inaspettate. Se se lo aspettava, appunto, è perché probabilmente nessuna di loro l’aveva pienamente convinta. Al contrario, Lavinia e Alessio l’hanno conquistata e, in effetti, oggi formano una coppia solida e innamorata. Dello stesso pensiero è Giacomo, il quale lancia la sua stoccata:

“Per me Lavinia e Alessio, mi piacevano molto, sono contento che la loro relazione funzioni. Per le altre coppie secondo me il problema è che vedono il programma come un’opportunità e di conseguenza non si va lontano, Lavinia era la più vera in tutto ciò che faceva”

Un’opportunità per realizzare i propri progetti di lavoro, anziché trovare l’amore. Questo il concetto, insomma.

Uomini e Donne, Giacomo e Martina: reality show in vista?

La storia d’amore tra Giacomo e Martina prosegue a gonfie vele. Entrambi hanno dei progetti personali da realizzare, per cui si sostengono a vicenda. Di recente si è parlato di una versione invernale di Temptation Island, loro parteciperebbero per mettere alla prova il loro amore? La risposta è no.

La Grado ammette di voler risolvere i problemi con il suo fidanzato tranquillamente a casa. Non nega di averci pensato, ma non se la sentirebbe proprio, in quanto è una dinamica che non fa per lei. L’ex tronista crede, invece, che sarebbe un’idea divertente. Ma anche lui non se la sente di partecipare a questo tipo di programma.

Mentre Czerny preferisce astenersi dal dire la sua sulle coppie di Temptation Island 2023, Martina esprime la sua opinione:

“lo l’ho seguita, mi ha rapito il cuore la ragazza che è stata lasciata più volte e che non riesce a trovare la forza di reggersi da sola, non so come finirà, ma sia che esca con o senza di lui, spero riscopra il suo valore. Fatta eccezione per la coppia di Roma, che non si trovano d’accordo sull’avere o no dei figli, le altre coppie sono accomunate da un po’ di immaturità”

Per quanto riguarda il resto dei reality show, entrambi accetterebbero di fare una nuova esperienza televisiva. In particolare, Martina si vedrebbe a L’Isola dei Famosi, mentre Giacomo al Grande Fratello. Infine, la coppia esprime la propria opinione sui tronisti che si stanno iscrivendo su OnlyFans.

Nessun giudizio negativo, in quanto i due sono convinti che ognuno debba essere libero di fare ciò che vuole. “Noi personalmente non lo faremmo MAI, facciamo altri mestieri”, spiegano Giacomo e Martina.