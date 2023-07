Uomini e Donne, Federico fiume: “Addio Carola, i veri motivi”

L’ex tronista, in una lunga confessione, ha spiegato i dettagli e le cause della rottura con Carola Carpanelli

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono tornati assieme? La coppia nata nell’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne, a distanza di circa tre mesi dalla scelta, ha di recente confermato la rottura. Pochi giorni fa, però, sui social è trapelato uno scatto curioso: i due giovani insieme a Roma. Ritorno di fiamma? No. A confermarlo è stato lo stesso ex tronista in una lunga intervista rilasciata a Isa&Chia in cui ha anche chiarito diversi punti oscuri relativi all’addio sentimentale. Inoltre ha parlato delle voci che lo vorrebbero protagonista al Grande Fratello Vip 8.

Uomini e Donne, Nicotera: “Io e Carola non stiamo assieme”

“Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta a prescindere venire a Roma, e in questa occasione semplicemente ci siamo rivisti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo comunque rimasti in buoni rapporti, come penso sia giusto che sia tra due persone che si sono volute, e si vogliono bene”.

Dunque Federico ha spiegato che non c’è stata la ‘ri-unione’, sottolineando però che con l’ex è rimasto in ottimi rapporti e che non si è consumato uno strappo burrascoso. Ma in futuro? Da escludere definitivamente un ritorno in love? “Nessuno può prevedere cosa succederà in futuro, ma se ci siamo lasciati, e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi. L’ho scelta col cuore e pienamente convinto. Nonostante l’epilogo, io sceglierei Carola altre 10,100,1000 volte”.

Federico Nicotera: “Affrettata la convivenza con Carola”

Nicotera ha ammesso che a pesare sulla rottura sarebbe stata anche la scelta affrettata di andare a convinvere in tempi brevissimi. All’origine della fine del rapporto ci sarebbero però visioni di vita inconciliabili. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento, nessun grave torto subito, semplicemente non ci si è trovati:

“Tante cose, tanti dettagli, sono cose nostre e resteranno nostre, in generale come ha detto anche Carola, nell’ultimo periodo ci ritrovavamo a discutere perché abbiamo visioni diverse su molte cose e probabilmente anche prospettive di vita diverse, legate vuoi all’età o anche proprio a mentalità differenti. C’era proprio dell’incompatibilità su alcuni pensieri e quindi difficoltà a trovare punti di incontro, questo detto in termini molto generici, è chiaro che poi la situazione è più articolata di così, ma appunto sono cose nostre che è giusto restino tra me e lei. Per quanto riguarda la convivenza, per me in assoluto è una cosa bellissima, ma forse io e Carola abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, nel senso che presi dall’entusiasmo, dai sentimenti e dall’emozioni post trono abbiamo fatto delle scelte affrettate che sicuramente hanno esasperato alcuni problemi che sono sorti dopo”.

Da quando si è saputo della rottura, Federico e Carola hanno fatto incetta di critiche. Tantissimi affezionati a UeD li hanno accusati di aver mentito e di aver sfruttato la storia d’amore per avere un tornaconto in termini di visibilità. Nicotera rispedisce in modo netto al mittente le critiche, assicurando di non aver preso per il naso nessuno e che i sentimenti provati sono stati spontanei e autentici:

“Le persone sono libere di credere ciò che vogliono, non mi interessa far cambiare idea a nessuno. Io so quello che ho provato, e provo per lei, ti parlo ancora al presente perché i sentimenti non si spengono con un interruttore e sicuramente non posso dirti che Carola mi sia indifferente, così come so quello che lei ha provato per me. Abbiamo vissuto emozioni fortissime, dal trono ai primi mesi insieme, quando abbiamo iniziato a costruire casa nostra, abbiamo vissuto tutto a mille, io e lei abbiamo ricordi pazzeschi insieme”.

“No al GF Vip 8”

Il nome di Federico Nicotera in questi giorni è circolato anche attorno alle indiscrezioni relative al cast del GF Vip 8. Cosa c’è di vero? Pare nulla, visto che l’ex tronista ha assicurato di non aver intenzione di partecipare al reality in quanto ha altro a cui pensare: