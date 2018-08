Uomini e Donne Oggi, Valentina Vignali raggiunta dal TG5: il servizio sul cancro e sul suo futuro (video)

Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e cestista professionista, è stata raggiunta dalla redazione del TG5 (il servizio andrà in onda stasera 21 agosto, salvo cambi di scaletta. Qui sotto il filmato in anteprima pubblicato dalla sportiva tra le Stories di Instagram). Un’occasione che è servita a Valentina a fare il punto sulla sua situazione attuale sportiva visto che nella prossima stagione tornerà a giocare nel campionato di serie A di basket femminile italiano, a Roma. Ma un’occasione anche per compiere un passo nel passato e parlare del tumore alla tiroide da cui è stata colpita nel 2013.

Non è la prima volta che Valentina torna sulla battaglia vissuta contro il cancro, malattia da cui è stata colpita 5 anni fa (e poi vinta diversi mesi più tardi). Però, è la prima volta che si confessa in un servizio completo di un TG, in questo caso il TG5. Nel farlo, però, parte prima dal traguardo sportivo appena raggiunto: tornerà a giocare in serie A di basket, a Roma. “Sono otto anni che non faccio più questo campionato, dal 2008. Varie peripezie di salute, spostamenti, ora non vedo l’ora di cominciare”. Per la Vignali lo sport è molto importante perché anche quello ha avuto un ruolo fondamentale contro il tumore alla tiroide. “Mi sento quotidianamente con ragazzi che hanno questo problema, che stanno facendo chemioterapia, che stanno iniziando il percorso di cura della malattia… Mi sento sempre di dire: ‘Circondatevi di persone che vi vogliono bene e che vi danno energia positiva. E se potete ,fate sport. A me ha aiutato'”.

Uomini e Donne Oggi: Valentina e la fine della storia d’amore con Stefano

Valentina, di recente, è tornata single, dopo che ha rotto di nuovo con Stefano Laudoni. I due, che già si erano allontanati diversi mesi fa, hanno ritentato ma senza aver avuto fortuna. I motivi del perché il ritorno di fiamma non ha funzionato li ha ben spiegati Stefano, che sui suoi profili social ha dato spiegazioni e dettagli della rottura.