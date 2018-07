Uomini e Donne Oggi, Valentina Vignali torna a parlare del cancro: “A malapena riuscivo a fare le scale… I capelli ricresceranno…”

Correva l’anno 2013 quando Valentina Vignali scoprì di avere un cancro alla tiroide dopo essersi sottoposta all’agospirato. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fu un brutto colpo, una battaglia non facile da combattere. Ma in quei casi non c’è scelta: o si guerreggia contro la malattia o si guerreggia. Così, dopo anni di dura lotta la giovane cestista ha vinto la sfida contro il tumore (anche se bisogna sempre stare in guardia con controlli di routine ed esami dopo una malattia simile) ed è tornata a sorridere più di prima. Poche ore fa, su Instagram, rispondendo ad alcuni fan, è tornata sulla vicenda vissuta in passato.

La fidanzata di Stefano Laudoni, come molti personaggi in vista sul web in questo periodo, ha invitato i fan ha rivolgerle delle domande e tra le richieste qualcuno che sta soffrendo ha voluto capire in che modo lei sia riuscita ad affrontare il cancro. Così la Vignali è tornata sulla malattia da cui è stata aggredita: “Grazie alle persone che mi stavano vicino, ma soprattutto grazie al basket. Il mio obiettivo anche mentre stavo male era sempre allenarmi anche se riuscivo a malapena a fare le scale di casa. Sei molto giovane, i capelli ricresceranno e starai bene, vedrai”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è poi passata a parlare dell’argomento sentimentale (ricordiamo che nei mesi scorsi con il fidanzato Laudoni ha vissuto una forte crisi, oggi superata brillantemente) e ha risposto in maniera chiara su che cosa sia per lei l’amore: “Fiducia, rispetto, pazienza, sicurezza, intesa, divertimento, passione, rischio”.

Uomini e Donne Oggi, Valentina Vignali e la battaglia al tumore

“In questi anni ho fatto più cicli di radioterapia allo iodio, dopo i quali dovevo stare in isolamento per giorni: ero una Chernobyl ambulante. – raccontava Valentina nel febbraio 2017– All’ultimo controllo, due mesi fa, mi hanno detto che la malattia sembra essersi fermata: il “nocciolo” si è rimpicciolito. Non ho più la tiroide, anche le corde vocali sono state intaccate, ma sto riprendendo le forze: la serie C la posso fare. E poi mi piacerebbe fare un reality, Pechino Express sarebbe il massimo. Mentre nella vita vera solo cose belle: le nozze con il mio Stefano e, tra qualche anno, un figlio. Anzi, di più”.