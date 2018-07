Stefano Laudoni e Valentina Vignali si sono lasciati di nuovo

Valentina Vignali ha lasciato Stefano Laudoni: è finita tra i due giocatori di basket

Da qualche giorno non pubblicavano foto insieme nonostante si trovassero in vacanza alle Seychelles: la cosa ha insospettito i fan che oggi hanno avuto la risposta alla loro domanda: Valentina e Stefano si sono lasciati di nuovo? Ebbene sì. A raccontare l’accaduto è Stefano che, tramite alcune ig stories, svela di essere stato lasciato da Valentina. A suo dire, la Vignali avrebbe deciso di interrompere la loro relazione prima di partire. Nonostante questo, i due fidanzati hanno preso l’aereo, forse nella speranza di ritrovarsi, ma così non è stato. Stefano ha anche spiegato di non aver avuto intenzione di perdere i soldi della vacanza, ma il suo intento è stato principalmente quello di recuperare il rapporto.

Perchè Valentina Vignali ha lasciato Stefano Laudoni?

Sembrava essere tornato il sereno nella coppia, dopo la rottura di quest’inverno, ma alla fine Valentina Vignali non è riuscita a superare i problemi di fiducia nei confronti di Stefano, colpevole di averla tradita in passato. E’ così che la cestista e modella ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore. Entrambi i ragazzi si dicono sofferenti e Stefano ha dichiarato: “Valentina non si fida di me”. E già si pensa a chi dei due potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne…