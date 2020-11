Uomini e Donne oggi: Gemma infatuata di un uomo più giovane di lei

Nuovo appuntamento oggi, mercoledì 18 novembre 2020, con Uomini e Donne. La puntata, registrata lo scorso 6 novembre, prende inizio con Gemma Galgani e le sue conoscenze. La dama torinese sta proseguendo la sua frequentazione con Biagio, il quale è sempre diviso tra lei e Sabina. Dopo di che, fa sapere che sta conoscendo anche Maurizio, un uomo di 50 anni. Gemma appare già molto presa dal cavaliere. Non è di certo la prima volta che la Galgani frequenta un uomo che è più giovane di lei. La dama di Torino è pronta a mettersi nuovamente in gioco con Maurizio e sin da subito dimostra di essere particolarmente interessata. Nel frattempo, Biagio ammette di non essere ancora riuscito a prendere una decisione. In particolare, il cavaliere aveva promesso che avrebbe scelto con chi proseguire il suo percorso tra Gemma e Sabina. Oggi annuncia di essere ancora indeciso.

Ma ecco che Sabina confessa di non voler più proseguire la sua conoscenza con Biagio! Pertanto, quest’ultimo si ritrova al momento a conoscere solo la Galgani. Tina Cipollari partecipa alla registrazione in collegamento da casa. L’opinionista è stata a contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus. Per tale motivo, ora si ritrova a dover rispettare la quarantena. Nonostante ciò, Tina continua a dare la sua opinione a distanza e oggi non si risparmia. Infatti, non perde tempo e si scaglia contro Gemma.

Sempre nel corso di questa puntata, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, al centro dello studio siede anche Michele. La scorsa settimana Roberta Di Padua, sebbene sia apparsa ancora molto presa, ha scelto di mettere fine alla loro conoscenza. Ora il cavaliere rivela di aver smesso di frequentare anche Giada, la quale sceglie di restare nel programma per conoscere Armando Incarnato.

Dopo il suo ritorno nel programma, Riccardo Guarnieri inizia un nuovo percorso e dichiara di essere uscito con Giulia. Non solo, il cavaliere pugliese sta frequentando un’altra donna, che esce anche con Armando. Sebbene discutano parecchio, decidono comunque di proseguire la loro conoscenza.