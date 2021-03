Uomini e Donne oggi: novità per Gemma, Riccardo e Roberta si dichiarano

Tutte le anticipazioni della puntata che va in onda nel pomeriggio di martedì 2 marzo 2021: protagonista della scena dovrebbe essere la dama torinese, seguita dalla nuova coppia del Trono Over

Cosa va in onda oggi a Uomini e Donne? Un nuovo appuntamento che corrisponde alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 17 febbraio. Dopo la rissa evitata tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, la puntata di questo pomeriggio è abbastanza tranquilla. Non ci sono anticipazioni dettagliate su questa registrazione, ma ciò che si sa è che per Gemma Galgani scende un nuovo cavaliere. Si tratta di Cataldo, il quale è pronto a conoscere la dama torinese. La protagonista del Trono Over è sempre disposta a iniziare nuove conoscenze, soprattutto dopo una delusione. In quest’ultimo periodo, Gemma si è ritrovata in contrasto con i tre Maurizio.

La dama di Torino si era profondamente legata al Guerci, che poi ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere aveva rivelato di non riuscire a portare avanti la conoscenza, a causa degli ultimi litigi. Dopo ciò, Guerci ha lasciato il programma. Nonostante le varie delusioni, la Galgani di recente ha anticipato che presto sarebbe arrivato per lei il momento di sorridere. Ritroverà il sorriso insieme a Cataldo? La registrazione successiva a quella che va in onda oggi vede, purtroppo, Gemma non pienamente convinta di questo cavaliere.

L’approccio dell’uomo dà molto fastidio alla dama torinese. Ma questo non è l’unico momento a cui i telespettatori di Canale 5 assisteranno nel pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo 2021. Infatti, pare che al centro dello studio il pubblico ritroverà anche Riccardo e Roberta Di Padua. Dopo vari tira e molla, finalmente i due confessano di essersi innamorati. In queste ultime settimane, la dama ha sempre dimostrato di essere fortemente legata al cavaliere pugliese. Quest’ultimo, invece, è apparso ancora abbastanza confuso.

Ed ecco che ora finalmente confessano i loro sentimenti, per poi arrivare alla scelta! Ebbene sì, nelle prossime puntate, il pubblico assisterà a un momento speciale che riguarda il Trono Over. Con le poltrone rosse e i petali, Riccardo e Roberta lasciano il programma insieme! Ma per assistere a questa scena tocca attendere ancora qualche giorno! Non resta, dunque, che attendere.