UeD, Gemma si svela su Maria e poi stupisce: “Presto qualcosa cambierà”

Continua la lotta tra Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne. Ma di recente anche Maria De Filippi ha riservato una piccola critica alla dama torinese, definendola ‘una polla’. La padrona di casa, nel corso di una delle scorse puntate, sembra aver perso la pazienza di fronte all’ennesima delusione di Gemma. In quel momento si stava trattando l’argomento riguardante la conoscenza tra la Galgani e Maurizio G., che sta anche frequentando Maria Tona. La conduttrice mette in atto un piano davvero inaspettato e inizia così “la versione Il Segreto”. La De Filippi pare aver fatto ciò per smascherare il cavaliere, probabilmente convinta che non fosse interessato realmente a Gemma. Di fronte alla delusione di quest’ultima, la conduttrice ha detto la sua. Scendendo nel dettaglio, l’ha definita ‘una polla’, poiché riesce sempre a farsi prendere in giro dagli uomini.

Ma cosa ne pensa di questa critica la stessa Galgani? Proprio lei ne parla in una nuova intervista su NuovoTv. La dama torinese torna indietro nel tempo a quando ha ricevuto tale accusa: “Maria mi invita sempre a riflettere e con le sue parole mi riporta con i piedi per terra”. Non c’è rabbia, dunque, da parte di Gemma dopo quanto accaduto, anzi. La dama è convinta che la conduttrice abbia usato quel termine proprio per invitarla a riflettere su quanto stava accadendo in studio. Ma non esprime lo stesso pensiero per la Cipollari, come si può immaginare. Gemma si sente attaccata dall’opinionista sull’età, ma ormai questo non rappresenta più un problema per lei. Detto ciò, fa notare:

“Ultimamente, però, è più agguerrita che mai quando esprime il suo parere sugli uomini che scelgono di frequentarmi”

Da sempre è convinta che alcuni cavalieri fuggano da lei proprio per le continue intromissioni di Tina. Questo l’ha pensato anche quando si è conclusa la sua conoscenza con Maurizio Guerci. Un altro cavaliere l’ha ferita in queste ultime settimane. Si tratta di Maurizio Peduzzi, l’uomo che scrive le poesie. Quest’ultimo ha fatto presente che se Gemma avesse avuto il carattere di Tina sarebbe stata la donna perfetta. Tale affermazione ha deluso non poco la dama torinese.

Nonostante le numerose delusioni, Gemma assicura ai telespettatori che presto accadrà qualcosa di bello. La dama è certa che ci possa essere una sorpresa per lei “dietro l’angolo”. Non solo, sente che qualcosa nella sua vita cambierà: “Credetemi ne sono certa”. La Galgani è convinta che ritroverà il sorriso, ma con chi? Probabilmente le sue sensazioni le suggeriscono che per lei arriverà un nuovo amore!