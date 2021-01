Uomini e Donne oggi: duro colpo per Gemma, i dubbi su Maurizio

La dama torinese è la protagonista della puntata che va in onda questo martedì: non mancano le discussioni e le grandi delusioni

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 26 gennaio 2021, vede protagonista Gemma Galgani. Quella trasmessa oggi è la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 13 gennaio. L’appuntamento prende inizio, appunto, dalla dama torinese, che ha un altro confronto con Maurizio Guerci. Quest’ultimo ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza, dopo aver affrontato non poche discussioni. Più volte il cavaliere ha ammesso di non riuscire a vivere serenamente questa frequentazione. Spiazzando Gemma, Maurizio ha così messo la parola fine. Oggi la dama racconta che, dopo la registrazione del giorno prima, il Guerci si è avvicinato a lei per confortarla. Di fronte a questo gesto, la Galgani ha iniziato a sperare in un riavvicinamento. Infatti, confessa di aver notato negli occhi di Maurizio l’interesse che mostrava fino a qualche tempo fa.

Per tale motivo, si siede al centro dello studio davanti a Gemma e ribadisce la sua decisione! Ebbene sì, Guerci non torna indietro sui suoi passi e fa presente di essersi avvicinato a lei solo perché nutre comunque un affetto nei suoi confronti e per quello che hanno vissuto insieme. Nonostante ciò, non ha alcuna intenzione di riprendere la conoscenza. Ma Gemma non ci sta! La Galgani si dice certa del fatto che Maurizio si stia facendo influenzare. Ipotizza che il cavaliere abbia preso tale decisione a causa della loro differenza d’età. Guerci, però, ci tiene a precisare che non è questo il motivo.

Ovviamente interviene durante questo confronto Tina Cipollari, la quale non perde tempo per attaccare Gemma. L’opinionista questa volta accusa la Galgani di essere troppo appiccicosa. Si accende, dunque, qualche discussione tra le due. Il tutto si conclude con la dama di Torino che decide di scambiarsi il numero di telefono con un altro cavaliere che si chiama Maurizio! Quest’ultimo è uscito con Maria. Non solo, Gemma inizia una conoscenza con Gianluca. Già nella serata precedente con quest’ultimo ha scambiato qualche messaggio.

In questo modo, la dama tenta di andare avanti, nonostante la delusione ricevuta dalla fine della sua conoscenza con Guerci, su cui ha non pochi dubbi. Le anticipazioni rivelano che la Galgani continua a sospettare della sincerità del cavaliere.