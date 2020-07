Uomini e Donne oggi, Gemma e Nicola sfogo: “Vi lascio immaginare”

Il mistero dell’estate: Gemma e Nicola stanno ancora insieme? O meglio: si frequentano? Non hanno mai dato l’ufficialità del loro fidanzamento e nemmeno si definiscono impegnati sentimentalmente, ma è certo che fra i due sia sbocciato qualcosa. Non ancora amore, no… e forse quello non nascerà mai. Sta facendo molto chiacchierare questa coppia di Uomini e Donne, soprattutto nelle ultime settimane, visto che la Galgani pare esser scomparsa nel nulla e che non stia dando tante spiegazioni al ragazzo. Nicola Vivarelli ha oggi spiegato che ha bisogno di sfogarsi, che questi giorni sono per lui molto stressanti. Non vede l’ora che tutto ciò finisca. Ci stanno lasciando sulle spine, i due, e non è chiaro il motivo per cui siano entrambi così vaghi. Cosa sta succedendo davvero? Se c’è chi li ha dati per spacciati (non ci sarebbe stato nessun autentico sentimento a legarli), c’è chi invece crede che possano comparire presto insieme sui social perché Nicola, su Instagram, quest’oggi ha parlato di una bella sorpresa in arrivo.

Gemma e Nicola, news Uomini e Donne oggi: cosa sta succedendo alla coppia? Lo sfogo del ragazzo

La crisi di Nicola e Gemma è solo un’invenzione? Ormai è da tempo che non vediamo i due insieme e, con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, potremmo scoprire qualche (brutta) sorpresa. È abbastanza confuso, Nicola Vivarelli, e su Instagram ha spiegato: “Giornatina abbastanza intensa a livello burocratico e amministrativo”. Non tutto sta andando come vorrebbe e ha lasciato i suoi follower con ulteriori punti interrogativi: “La palestra è l’unico modo che ho per sfogarmi. Vi lascio immaginare”. Cos’avrà voluto dire? Nessun esplicito riferimento a Gemma Galgani, ma è chiaro che la loro frequentazione stia attraverso un periodo a dir poco complesso. Qualche tempo fa, il ragazzo si è persino lamentato per la mancanza di attenzioni da parte della Galgani: non sapeva che fine avesse fatto! E al momento la situazione non sembra essere cambiata.

Crisi di Nicola e Gemma impossibile da superare?

Recentemente Nicola del trono Over di Uomini e Donne aveva raccontato che Gemma non aveva alcuna intenzione di andare da lui. Come mai? Lei – che si è presa una bella cotta per il giovanotto – starebbe declinando ogni suo invito, ma la motivazione non è ancora chiara. Né a noi né a Nicola, che si è detto preoccupato. Conoscendo la Galgani, avrà le sue buone ragioni per non incontrarlo… Presto ce ne parlerà o dobbiamo aspettare l’inizio di UeD?