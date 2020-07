Uomini e Donne oggi Gemma e Nicola: lui pensa solo alla famiglia, accuse

Gemma e Nicola continuano a stare insieme? Non c’è mai stato nessun fidanzamento ufficiale, ma da parte di entrambi, con la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne, era forte la voglia di conoscersi. E forse lo stanno facendo all’insaputa di tutti. Forse. Sono stati beccati qualche volta insieme, la minaccia del Coronavirus ha ovviamente rallentato la frequentazione, ma adesso un messaggio scritto da Nicola Vivarelli su Instagram ha lasciato di stucco tutti i suoi follower. Ha voluto ringraziare la sua famiglia e gli amici di sempre per quest’estate inaspettatamente bella: credeva che, dopo la quarantena, non avrebbe vissuto certi momenti e invece, dietro a ogni angolo, c’è sempre una sorpresa ad attenderlo. Chissà se fra queste sorprese ci sono anche quelle di Gemma Galgani che, una volta concluso UeD, non ha fatto molto riferimento alla sua frequentazione col ragazzo, chiudendosi in un religioso silenzio. E non è da lei farlo, visto che ama parlare dei suoi sentimenti, ogni anno sempre più accesi.

Uomini e Donne, Nicola e Gemma oggi: cosa sta succedendo alla coppia?

Abbiamo scoperto che hanno rinunciato a un sogno, ma adesso i follower di Nicola di Uomini e Donne credono fortemente che quest’ultimo abbia rinunciato a lei! Con l’ultimo post di Istagram, si capisce che deve ringraziare solo la sua famiglia e gli amici per quello che gli sta accadendo negli ultimi giorni: “Nella vita basta poco per essere sereni. Basta avere le giuste amicizie, la tua famiglia, un posto dove andare al mare e tutto prende magia”. Qualcuno gli ha fatto notare che non ha fatto nessun cenno a Gemma Galgani, ma lui ha preferito far finta di nulla, rispondendo invece a tono a chi gli dà del “vecchio” e del “falso”. Nicola Vivarelli ha più volte ribadito di aver partecipato al trono Over di Uomini e Donne perché realmente interessato a Gemma Galgani. Perché non credergli?

Gemma e Nicola ritornano a Uomini e Donne: da fidanzati o da single?

Fa strano, comunque, l’assenza di Gemma nella bellissima dedica di Nicola. Forse è fra le righe e nessuno riesce a vederla? Ricordiamo che il ragazzo manda sempre dei segnali enigmatici: come quello del piatto di vongole… È certo che, anche se dovessero decidere di lasciarsi, nessuno lo saprebbe prima dell’inizio della nuova stagione, della quale si sanno nuove informazioni. Gemma e Nicola continuano a vivere con spensieratezza la loro favola e si stanno bellamente divertendo alle spalle di chi li critica?