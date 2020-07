Uomini e Donne oggi, Gemma e Nicola dedica: “Ai bei ricordi”

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno sorpreso per la loro frequentazione iniziata a distanza (tramite messaggi) nel contesto televisivo di Uomini e Donne. E adesso fanno ancora parlare. A chi si chiede se i due continuino a vedersi, la risposta è sì: appena possono, si incontrano (e le foto non mentono), preferendo mantenere il massimo riserbo. Quando riprenderà la nuova stagione di UeD ci spiegheranno senza dubbio nel dettaglio quello che è successo durante questa calda estate. Intanto non mancano i gossip sui due. Attraverso Instagram, il ragazzo ha voluto mandare un messaggio a quella che potrebbe essere, un giorno, la sua fidanzata. Non dimentica mai i bei momenti trascorsi insieme grazie a Uomini e Donne e oggi ha sorpreso tutti con un messaggio; un modo per spazzare via anche tutti i pettegolezzi sul suo conto: c’è chi è convinto che stia conoscendo meglio la Galgani solo per restare al centro dell’attenzione. Nicola, però, sta dimostrando giorno dopo giorno di tenere molto a Gemma.

Gemma e Nicola, news dopo Uomini e Donne: la dedica e il ricordo condiviso

Dopo una domanda scomoda, Nicola Vivarelli oggi ha voluto rivolgere il suo pensiero a Gemma. Si sentono spesso telefonicamente, si incontrano (quand’è possibile) e capita anche che si scambino teneri messaggi social, visibili quindi a tutti. Quest’oggi Nicola non si è risparmiato. Ha chiesto ai suoi follower di Instagram che piatto di pasta avrebbe cucinato… un piatto fatto da lui durante un’esterna con la Galgani! Linguine alle vongole. Tra le esterne di Gemma e Nicola di Uomini e Donne più chiacchierate: la scena di Gemma che tira su lo spaghetto è entrata a far parte della storia del dating show… Preparata la pasta, Nicola ha voluto indirizzare un chiaro messaggio a Gemma: “In onore dei bei ricordi. Chi vuol capir capisca”. E Gemma avrà apprezzato… eccome se avrà apprezzato!

Uomini e Donne oggi: la frequentazione continua… Nicola e Gemma pronti a lasciare il programma?

Nicola e Gemma, dopo Uomini e Donne, sono stati pizzicati poche volte insieme; ma quelle volte sono bastate per capire che la conoscenza è ancora in corso. Nessuna aria di crisi né litigi di grande entità: finita l’estate, li ritroveremo nuovamente nello studio di Canale 5 e scopriremo se saranno pronti a lasciarlo per dare inizio a una vera storia d’amore. Potrebbero diventare la coppia più particolare uscita dal dating show di Maria De Filippi: nessuno, fino ad ora, ha frequentato una persona con una non poco significativa differenza d’età. Saranno Gemma e Nicola l’eccezione che conferma la regola?