Uomini e Donne Gemma Nicola, domanda scomoda: il gesto della Galgani

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a stare sulla bocca di tutti dopo Uomini e Donne. E quasi sempre ricevono insulti e offese che riguardano una relazione per molti inspiegabile: si va dagli ormai abusati “nonna” e “nipotino” alle ovvie accuse di cercare visibilità e popolarità prendendo in giro il pubblico. Anche nelle ultime ore la Dama del Trono Over ha dovuto fra fronte agli attacchi dei follower che sotto a un post dedicato all’amicizia non hanno perso l’occasione di insultarla per le decisioni che ha preso e per questa storia su cui i dubbi sono tanti: in varie interviste Gemma e Nicola hanno dichiarato che la conoscenza prosegue ma stando alle sole Instagram stories i due sembrano essere dei perfetti estranei. E a poco serve la giustificazione secondo cui potrebbe essere la redazione a non volere che Nicola e Gemma dicano troppo sul proprio conto: sui social di entrambi infatti non c’è nulla che faccia pensare anche solo a una conoscenza. Ma veniamo al dunque.

Gemma Galgani, domanda scomoda su Nicola Vivarelli: la Dama di Uomini e Donne risponde in modo strano

Sotto a un post in cui Gemma ha scritto delle parole speciali sull’amicizia un follower le ha chiesto come stessero andando le cose in amore e la Galgani ha risposto in modo alquanto strano: “Buonanotte”, queste le sue parole che per qualcuno saranno state senz’altro scortesi, visto che non si risponde a una domanda ignorandola. Oppure forse ha volutamente evitato di rispondere perché le cose non stanno andando come sperava? Gemma e Nicola nell’ultima intervista hanno raccontato di star bene insieme ma a se si guardano i loro profili Instagram e si pensa alle nuove accuse mosse al ragazzo la situazione appare diversa. Ad ogni modo ne sapremo sicuramente di più molto presto perché arriveranno senza dubbio degli aggiornamenti dalla stampa, probabilmente da Uomini e Donne magazine. Con la speranza che nel frattempo Gemma riesca a resistere ai continui attacchi.

Uomini e Donne, la Galgani sommersa di critiche: su Instagram è scontro con gli haters per Nicola

Sì perché anche a commento del post di cui vi abbiam parlato sono state tante le accuse alla Galgani: Mariella ad esempio le ha fatto notare che mentre lei “è a nanna” lui “è a divertirsi” e ha ipotizzato che durante la prossima stagione di Uomini e Donne ne vedremo delle belle; proprio a Mariella la Galgani ha risposto con un sarcastico “che commovente!” mostrando sdegno per le parole usate contro di lei. Infine un pensiero anche ad Anna, a cui ha scritto che “non dedicherei il mio tempo a chi non mi piace” soffermandosi su tutti gli haters che pur detestandola continuano a contattarla e a darle fastidio. Le altre offese potete leggerle tra i commenti del post che segue, anche se continuiamo a pensare a quel “buonanotte”: perché ignorare così la domanda? Cosa sta succedendo con Nicola? Sta andando davvero tutto bene?