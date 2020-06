UeD oggi, Gemma e Nicola: è finita? Ecco cosa sta realmente accadendo

È finita tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli/Sirius dopo Uomini e Donne? In questi giorni il gossip li vede protagonisti di una crisi, causata dai numerosi dubbi che la dama del Trono Over nutrirebbe nei confronti del giovane 26enne. A svelarci la verità su quanto sta realmente accadendo a questa particolare coppia è il Magazine del programma. Entrambi si lasciano andare a un’intervista, in cui svelano i dettagli sul loro ultimo incontro a Roma. Nella Capitale italiana, il tutto pare sia proceduto nel migliore dei modi. A rivelarlo sono i due diretti interessati, che riservano parole molto dolci l’uno nei confronti dell’altra. In particolare, Nicola racconta di aver percepito un tono diverso nella voce di Gemma, appena arrivato a Roma. Nel dettaglio, Sirius ammette di aver trovato la Galgani più tenera e felice, tanto che riusciva a sentirla ancora più vicina del solito. Intanto, durante una cena intima nella Capitale, Gemma ha compiuto un gesto per lei molto importante: si è lasciata andare e ha tenuto stretta la mano del 26enne.

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: nessuna crisi tra i due protagonisti del Trono Over

Gemma e Nicola sono in crisi? Ebbene vi anticipiamo che dopo l’incontro a Roma tutto procede a gonfie vele tra i due, almeno secondo quanto loro stessi svelano al Magazine. Un gesto di Vivarelli aveva già tolto quasi ogni dubbio al riguardo, ma ora arriva finalmente la reale smentita da parte di entrambi. Infatti, ci tengono ad anticipare al pubblico che ci saranno altri incontri in futuro tra loro. Dunque, possiamo essere certi del fatto che Gemma e Nicola continueranno la loro conoscenza lontani dalle telecamere questa estate. Dopo l’ultima visita ricevuta a Roma, la prossima tappa per la Galgani potrebbe essere quella di accoglierlo a Torino, la città in cui vive. La dama del Trono Over vorrebbe permettere a Nicola di conoscere e vivere la sua quotidianità. Per Gemma questo è un dettaglio molto importante per aumentare il livello di una conoscenza.

Gemma e Nicola dopo Uomini e Donne: la prossima tappa è Torino, poi lei lo raggiungerà in Toscana

Nicola raggiungerà Gemma a Torino? Dobbiamo attendere per scoprirlo, ma la Galgani si mostra positiva su questo punto. Tra i loro progetti, c’è inoltre Forte dei Marmi, una meta romantica e chic. La dama torinese è stata invitata, appunto, da Vivarelli in Toscana, dove avrà modo di ringraziare di persona sua mamma. Ricordiamo che quest’ultima ha speso belle parole nei confronti di Gemma, attirando a sé non poche polemiche. Da parte di entrambi c’è tanta voglia e volontà di continuare questa conoscenza. Sono davvero tanti i commenti positivi che la Galgani fa per Nicola. Pertanto, nessuna crisi tra i due. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro.