Gemma e Nicola ultime notizie, Vivarelli smentisce crisi? L’indizio e la foto

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono sempre più al centro dell’attenzione a causa di questa presunta rottura di cui si vocifera da un bel po’ di tempo e su cui nessuno dei due è mai intervenuto; proprio il loro silenzio ci ha fatto sospettare che il gossip non fosse del tutto infondato perché in genere quando emergono notizie di questo tipo si cerca di smentirle in qualche modo, anche indirettamente, magari con foto e video che fanno capire che i pettegolezzi sono assai lontani dalla realtà. Fino a ieri non avevamo elementi per dirvi che Gemma e Nicola avessero smentito questa presunta crisi di cui tutti parlano e che dovrebbe dipendere dal fatto che la Galgani non riesce più a fidarsi del suo principino; oggi la situazione è leggermente cambiata perché la risposta di Vivarelli al commento di una follower ci fa pensare che le cose non stiano andando male. Veniamo al dunque.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, il gossip sulla crisi e una giornata al mare molto speciale

Ieri vi abbiam parlato del fatto che Nicola non avesse scritto alcun messaggio per Gemma sui social nonostante i tanti pettegolezzi sulla loro rottura, e questo pur essendo al mare con un amico: un momento perfetto per pensare ai propri affetti e dedicare loro qualche pensiero speciale. Vivarelli però non ha fatto nulla e ciò a nostro avviso poteva confermare l’allontanamento di cui tutti parlavano. Oggi abbiamo scoperto che l’amico è in realtà un fotografo che ha realizzato un bellissimo servizio fotografico di cui Nicola ha condiviso degli scatti sui suoi social. Sotto a una di queste foto una follower ha scritto un commento sul suo rapporto con Gemma e sul fatto che sono le persone a rendere belli i posti e non viceversa; Vivarelli ha commentato la risposta con un numero che ci fa pensare che condivide tutto ciò che la fan gli ha scritto.

Gemma e Nicola ultime news, crisi smentita? L’indizio in una risposta di Vivarelli

“Lo sai – queste le parole dell’utente –, io ti vedo bene con Gemma, poi qualsiasi luogo va bene: mare, monti laghi ecc. Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza”. Come non condividere la seconda parte di questo bel messaggio? A dire il vero molto di più della prima perché Gemma e Nicola non ci sembrano per niente affini dopo le tante esterne fatte, soprattutto a causa del comportamento strano di lei che anche Maria De Filippi le ha fatto notare in studio. Sul loro futuro comunque parlerà il tempo; ora ci interessa che Nicola abbia risposto con un 100 che – come ben sapete – vuol dire che si condivide in toto ciò che si è letto, quindi pure che il rapporto con la Galgani funzioni. Smentita indiretta dunque? Chissà; intanto continueremo a tenerli monitorati.