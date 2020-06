Gemma e Nicola, lui è senza lei: la risposta alla crisi che non convince

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono ormai sulla bocca di tutti, e non perché purtroppo non saranno a Temptation Island 2020: la Dama di Uomini e Donne Over e il suo Cavaliere infatti proprio non riescono a convincere l’opinione pubblica della bontà della loro relazione, e di recente si è anche vociferato che lei volesse chiudere con lui per motivi che non sono ancora chiari a nessuno e che potrebbero essere ricondotti al fatto che la Galgani non riesce più a fidarsi come una volta del suo principe. Solo gossip, chiaramente, ma è la loro reazione ai pettegolezzi che ci fa pensare che qualcosa di vero ci sia. A cosa facciamo riferimento? Veniamo al dunque.

Nicola Vivarelli in vacanza senza Gemma Galgani: nessun pensiero per la sua Dama

I due sono stati già beccati varie volte insieme, l’ultima proprio a Roma, e hanno quindi confermato che ci fosse almeno un minimo di interesse a conoscersi fuori da Uomini e Donne. Il punto è che, viste le continue voci di corridoio che si rincorrono, ci aspettavamo che da parte di almeno di uno dei due arrivasse una smentita: cosa che non è successa perché Gemma continua a condividere storie e post che nulla hanno a che vedere con il suo Sirius, e lui sembra non avere pensieri per lei, dato che su Instagram di recente ha pubblicato solo aggiornamenti di una giornata al mare trascorsa con un amico. E quando si è lontani da una persona a cui si è legati forse un pensiero, soprattutto ai tempi dei social, e considerando che entrambi sono molto attivi in questo senso, dovrebbe venire quasi spontaneo. Non trovate?

Uomini e Donne, quale futuro per Nicola e Gemma? Il Web mormora ma il silenzio impera

E invece niente di niente. Il Web parla di una rottura, o comunque di un allontanamento, tra Nicola e Gemma, e loro non smentiscono e preferiscono il silenzio. Non sappiamo cosa succederà a questa chiacchieratissima coppia in futuro, e speriamo per entrambi che vada tutto bene. Certo non ci facciamo molti problemi perché almeno la Galgani avrà una spalla su cui versale eventuali lacrime, visto che tornerà anche il prossimo anno a Uomini e Donne. E forse anche di domenica su Canale 5. Vi terremo aggiornati.