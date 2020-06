Giortì quando inizia? Gemma e Giulia tornano la domenica: le indiscrezioni

Un po’ di tempo fa si parlò incessantemente di Giortì, programma piuttosto innovativo che vede alla conduzione l’inedita coppia composta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Oggi abbiamo delle news al riguardo, visto che il sempre aggiornato Bubino blog ha pubblicato alcune indiscrezioni che ci paiono succulente. Si parla per la precisione della domenica, giorno in cui la trasmissione delle due protagoniste di Uomini e Donne, la seconda ormai affermata influencer, dovrebbe andare in onda. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma a prescindere dalla serietà di Bubino non si tratterebbe comunque di una collocazione assurda, anche a fronte dei tanti cambiamenti che a quanto pare caratterizzeranno i programmi della prossima stagione. Facciamo il punto della situazione.

Mediaset, Giortì in onda la domenica? Le ultime indiscrezioni sul programma di Gemma Galgani e Giulia De Lellis

Com’è noto la domenica pomeriggio dovrebbe tornare Domenica live a partire dalle 17.20: la notizia è ufficiale mentre non si sa ancora nulla sulla prima parte del pomeridiano; avevamo già fatto cenno alla possibilità che Alfonso Signorini conducesse uno spazio dedicato soprattutto al Grande Fratello e alla cronaca rosa in generale ma si trattava di indiscrezioni, alle quali tra l’altro oggi si aggiungono ulteriori rumor. Ricordiamo che la domenica Mediaset dovrà scontrarsi contro l’agguerritissima Domenica in che con Mara Venier è riuscita a far registrare ascolti altissimi: serve quindi un programma che in qualche modo riesca ad attutire il colpo. Ed è qui che entra in gioco Giortì.

Giortì in onda di domenica: una proposta diversa per il pubblico

Non credevamo che la trasmissione fosse destinata a Canale 5, a dire il vero, ma Bubino ha fatto riferimento a una “bella notizia ricevuta da Davide Maggio” da parte di Mediaset che fa pensare proprio alle sorti di Giortì, visto che la trasmissione è prodotta dalla sua società, MediaMai, e da Fascino. “Curiosamente – aggiunge Bubino a un certo punto –, nella diretta Ig di ieri sera, il diretto interessato non ha più parlato della domenica pomeriggio”. Ciò che si evince insomma da quanto scritto da Bubino è che il Biscione stia realmente pensando a una collocazione domenicale del programma di Gemma e Giulia.

Format Giortì, grandi feste con Gemma e Giulia su Canale 5

E non sarebbe neanche una trasmissione fuori posto, diciamolo: Giortì infatti racconta le feste indimenticabili, siano esse compleanni o nascite, fidanzamenti o matrimoni, celebrazioni religiose o profane, insomma tutto purché si festeggi. Un clima del genere ovviamente non potrà che essere adatto all’intrattenimento domenicale, anche perché nel caso Giortì rappresenterebbe comunque una bella novità rispetto alle solite proposte di Mediaset. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.