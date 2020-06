Signorini e d’Urso retroscena inediti Gf e Domenica Live: “Guerra continua”

Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, nuovi retroscena su rapporti e destino Grande Fratello e Domenica Live

Nella sua ormai notissima rubrica A lume di candela Giuseppe Candela ha pubblicato su Dagospia dei rumor che riguardano Alfonso Signorini e Barbara d’Urso dopo il caos e il gossip di questi giorni. Precisiamo sin da subito che sull’argomento i diretti interessati si sono già espressi e che sono stati molto chiari: erano emersi dei pettegolezzi sul fatto che Alfonso e Barbara non fossero proprio in buoni rapporti e che il primo le avrebbe rubato presto spazio in Tv ma è stato proprio lui a dare la smentita sulla possibile conduzione di nuovi programmi, ed è stata anche lei in seguito a parlare in un’intervista del fatto che sarebbe tornata con quattro trasmissioni: parliamo ovviamente di Pomeriggio Cinque, Live – Non è la d’Urso, Grande Fratello e Domenica Live. Si aggiunge a tutto questo rumore l’articolo firmato proprio da Candela che ha svelato dei presunti retroscena inediti su Mediaset.

Signorini e d’Urso, quale sorte per i due Grande Fratello? Forse colpaccio per Alfonso

Si dice che la messa in onda del Grande Fratello standard, quello che dovrebbe essere condotto dalla d’Urso, potrebbe o non essere annunciata o esserlo ma senza la conferma del conduttore: ciò permetterebbe all’azienda di cambiare idea in corso d’opera e di decidere sulle sorti del programma in base al successo del Gf Vip di Signorini. Candela al riguardo scrive che l’edizione Nip dovrebbe vedere la luce solo nel caso in cui Alfonso riuscisse a soddisfare gli obiettivi di rete, e nell’eventualità sarebbe lui a prendere in mano le redini anche della trasmissione, forte proprio del successo dell’edizione dei famosi (che ha già i primi nomi, tra l’altro); a Barbara resterebbero quindi Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso.

d’Urso e Signorini, il destino di Live: ancora retroscena su Mediaset

Pare che Live stia particolarmente a cuore a “Mauro Crippa, Direttore Generale dell’Informazione, che sta difendendo con le unghie e con i denti questo spazio – scrive Candela su Dagospia –. Non solo per la sua stima nei confronti della conduttrice ma perché si tratta dell’unico programma sotto la sua responsabilità in onda in prime time su Canale 5″. Tutto vero? Si tratta di retroscena, quindi non date niente per scontato, anche se parliamo effettivamente non di un sito qualsiasi ma di Dagospia che non ha certo bisogno di presentazioni e che ha sempre lanciato scoop molto ghiotti.

Rumor Domenica Live, a Signorini e d’Urso due spazi diversi della trasmissione?

Candela a un certo punto parla di “guerra sui 70 minuti della domenica pomeriggio”, vale a dire lo spazio del palinsesto dedicato a Domenica Live. In questo caso Mediaset potrebbe puntare a una sorta di contentino per entrambi i conduttori: ad Alfonso sarebbe affidato il primo spazio dedicato all’intrattenimento mentre a Barbara il secondo, sui cui contenuti Candela non dice alcunché. Questo il quadro tracciato per settembre perché poi in seguito le cose potrebbero cambiare, ed è proprio la fine dell’articolo che non possiamo non condividere con voi, visti i già citati pettegolezzi a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio di questo post: “‘Il clima per la D’Urso non è più lo stesso’, assicura una fonte ai piani alti. La guerra continua”. I diretti interessati potrebbero rispondere presto, quindi non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo: si tratterebbe di cambiamenti nei palinsesti non proprio leggeri!