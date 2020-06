Grande Fratello VIp 5, Flavia Vento nel cast? Lo spiffero

Flavia Vento nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Le ultime anticipazioni

Continuano ad arrivare indiscrezioni che riguardano il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Elisabetta Gregoraci: TvBlog ha reso noto l’ingaggio dell’ex moglie di Flavio Briatore nel reality di Canale 5. La diretta interessata non ha ancora confermato o smentito la notizia e nemmeno la produzione del reality ha fatto altrettanto. Quel che è certo è che se la notizia dovesse risultare veritiera, confermerebbe ciò che Signorini ha annunciato riguardo i concorrenti della prossima edizione. Il conduttore, infatti, ha dichiarato di voler un cast imperdibile rispetto alla quarta edizione. Ed ecco che, qualche ora fa, TvBlog ha anticipato anche il nome del secondo concorrente del Gf Vip in partenza a settembre 2020.

Grande Fratello Vip 5: Flavia Vento seconda concorrente

Pochi giorni fa, il settimanale Oggi aveva già riportato la voce: stando a quanto riportava il magazine, ci sarebbe stata qualche difficoltà nel convincere Flavia Vento a partecipare al reality, visto che la donna stava valutando anche di ballare da Milly Carlucci. Oggi, invece, TvBlog darebbe per certa la presenza della Vento nel cast della prossima edizione del Gf Vip 5. Un nome anche questo sicuramente di un certo calibro: non mancheranno sicuramente scontri e discussioni all’interno della Casa, visto il temperamento vivace della showgirl, tanto che il pubblico potrebbe rimpiangere Antonella Elia. Dunque, ad oggi, le prime due concorrenti del Grande Fratello Vip dovrebbero essere Flavia Vento e Elisabetta Gregoraci. Non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti, che arriveranno probabilmente a breve. Ma come ha reagito Briatore, alla notizia dell’ex moglie arruolata nello show di Canale 5?

Briatore contrario, rumors

La notizia è ormai in circolazione e pare, stando a quanto ha spifferato Giornalettismo, che l’imprenditore non gradirebbe affatto che Elisabetta entri nella Casa. “Secondo le nostre fonti, no. Flavio Briatore, sarebbe contrario a questa scelta”, si legge sulla testata. I motivi del dissenso, presunto ovviamente, non sarebbero però ancora chiari.