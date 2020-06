Gemma e Nicola, la favola continua a Roma? Il video, poi news Temptation

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, uscita insieme a Roma? Su Instagram un video presunto della coppia

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno continuando a conoscersi dopo Uomini e Donne e pare che tutto stia andando a gonfie vele. Il silenzio dei due potrebbe dipendere in realtà da qualche accordo con la redazione che magari intende raccontare la conoscenza estiva quasi in esclusiva quando riprenderanno le registrazioni; è possibile inoltre che tale silenzio dipenda da qualche progetto futuro di cui Nicola e Gemma non possono ancora parlare: ci riferiamo esattamente a Temptation Island 2020. Tante insomma sono le ipotesi ma una cosa è certa: Gemma e Nicola continuano a vedersi, e la conferma arriverebbe da una storia che Vivarelli ha recentemente pubblicato su Instagram in cui lo si vede a Piazza del Popolo a Roma; durante il filmato lo si sente parlare proprio con una donna la cui voce sembra essere quella della Galgani.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: polemiche a non finire sulla frequentazione nata da Maria De Filippi

“Cosa fanno qua?”, chiede Nicola alla sua interlocutrice. “I concerti”, questa la risposta che ci fa pensare alla Dama del Trono Over. E abbiamo anche un altro motivo per supporlo, cioè che Gemma è ancora a Roma, dove negli ultimi giorni dovrebbe aver posato con Giovanna Abate per un servizio che uscirà su Uomini e Donne magazine: su Instagram infatti la si vede al trucco e parrucco in una foto in cui ha taggato Beatrice Gentili, fra le redattrici della rivista. La Dama è sempre più felice, e ciò nonostante le durissime critiche che sta ricevendo dopo che ha deciso di conoscere Sirius pur essendo consapevole della differenza d’età; di recente ha persino festeggiato un importante traguardo sui social, e il gossip su lei e Nicola fa pensare a molte altre novità positive. Di cosa parliamo esattamente? Ve lo diciamo subito.

News Gemma e Nicola: partenza per Temptation Island? Le ipotesi sulla permanenza a Roma

Il fatto che Gemma sia a Roma può voler dire due cose: o che sia dovuta restare per il già citato servizio o che sia in procinto di partire per Temptation Island, e questi rumor si stanno facendo sempre più insistenti negli ultimi giorni. Si tratta comunque solo di pettegolezzi, che tra l’altro al momento sono smentiti dalla realtà, cioè dal fatto che Gemma e Nicola non sono ancora una coppia, e questo – come ben sapete – è il presupposto imprescindibile per partecipare a Temptation Island. Abbiamo già parlato della nuova edizione proprio oggi raccontandovi dei movimenti social sospetti di un presunto tentatore; speriamo di saperne di più anche su Nicola e Gemma: sarebbe un colpaccio per la trasmissione estiva di Canale 5!