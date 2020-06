Gemma Galgani, il nuovo traguardo e le accuse: Nicola, UeD, Temptation

Uomini e Donne, il successo di Gemma Galgani dopo dieci anni di trasmissione: un nuovo traguardo

Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne è iniziato circa dieci anni fa e in questo periodo i cambiamenti sono stati notevoli: la Dama degli Over non va più d’accordo (tanto per usare un eufemismo…) con Tina Cipollari, ha migliorato notevolmente il suo aspetto anche partecipando a Selfie, e si è innamorata varie volte di uomini che conosciamo bene, ad esempio di Giorgio Manetti; l’ultimo corteggiatore è stato Nicola Vivarelli, ragazzo di ventisei anni con cui ha iniziato una frequentazione che ha scatenato critiche, accuse e offese a non finire in trasmissione e sul Web. Quel Web che con un post di pochissimo tempo fa Gemma ha voluto comunque ringraziare per gli apprezzamenti e per i traguardi che le ha consentito di tagliare. Di cosa parliamo esattamente? La Galgani ne ha parlato soddisfatta pubblicando un breve video.

Gemma e Nicola Vivarelli, festeggiamenti amari per la Dama di Uomini e Donne: accuse a non finire su Instagram

Si tratta di un filmato Instagram in cui mostra di aver raggiunto 500mila follower, cifra che nel momento in cui vi stiamo scrivendo ha già superato; non è un traguardo che raggiungono tutti, e bisogna dire che spesso chi l’ha tagliato l’ha fatto prendendo in giro la redazione e il pubblico. E su questo preferiamo tacere. Tanti i commenti al post della Galgani, tra cui spicca quello di Davide Maggio, a cui Gemma ha dedicato un pensiero dolcissimo: “Davide – queste le parole della Dama –, che gioia ritrovarti! Fa’ che per te io sia (sempre) l’estate quando saranno fuggiti i giorni estivi”. Potrà sembrarvi esagerato ma ricordiamo che Maggio è stato il produttore di Giortì, programma che ha avuto proprio la Galgani come narratrice assieme a Giulia De Lellis. Non tutti i commenti comunque sono stati positivi: “Ma famosa di che – le ha chiesto irritata una fan –? Per fare l’asina? Mi vergogno per te!”. “Ma ti sei messa – le ha chiesto un’altra – con tuo nipote o no?”. E si tratta solo di alcune delle critiche rivolte alla Dama che per fortuna però è stata anche molto apprezzata in questi dieci lunghi anni di trasmissione.

Ultime news Gemma e Nicola, l’attesa per Temptation Island e il desiderio dei fan

Il motivo delle offese rivolte a Gemma sta soprattutto nella sua volontà di continuare a conoscere Nicola Vivarelli, il già citato Sirius delle chat virtuali, nonostante l’enorme differenza d’età; al riguardo ci sentiamo di dire che il problema, se così si può definire, non è tanto questo quanto il fatto che la Galgani si lasci andare troppo e subito nonostante le brutte esperienze a UeD. Ciò non significa ovviamente che non moriamo dalla voglia di vederla all’opera a Temptation Island, dove si dice potrebbe partecipare proprio assieme a Nicola. E non si tratta solo di un nostro desiderio: “Regala – queste le parole di uno dei follower – a quei 500k Temptation Island quest’anno. Ti prego!”. Non sappiamo se la Galgani sia intenzionata a fare questo passo importante su Canale 5 ma siamo convinti che se la redazione volesse e se lei accettasse lo share della trasmissione s’impennerebbe. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.