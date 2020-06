UeD, Sirius e il problema dell’intimità con Gemma: lui scrive una lettera

UeD, Sirius/Nicola scrive una lunga lettera per rispondere agli attacchi riguardanti la sua conoscenza con Gemma Galgani

Sirius scrive una lunga lettera su Uomini e Donne Magazine. Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani risponde in questo modo ai continui attacchi che gli vengono riservati in studio nel corso delle varie puntate. I bei momenti trascorsi con la dama torinese sono, per lui, tormentati dalle accuse che riceve in trasmissione, dove in molti fanno notare la loro differenza d’età. Nicola ribadisce che questo fattore per lui non rappresenta un problema, ma solo un pregiudizio che hanno le persone esterne. I commenti negativi lo disturbano parecchio. In particolare, a dargli fastidio è chi continua a dirsi convinto del fatto che lui stia prendendo in giro Gemma per ottenere visibilità. Nella dama torinese vede una persona che riesce a renderlo libero di esprimere ciò che realmente desidera. Non ha mai avuto una complicità mentale del genere con le sue ex fidanzate. Questo dettaglio, per Nicola, va oltre la differenza d’età. Al momento, a sostenere la sua scelta di condividere una conoscenza con Gemma ci sono i suoi amici e la sua famiglia.

Ovviamente, nonostante ciò, non possono non provocargli fastidio i continui attacchi, come quelli legati all’intimità che lui potrebbe avere un giorno con la Galgani. “L’intimità tra due persone non è pubblica ma privata ed era troppo presto anche solo parlarne, visto che tra noi stava appena iniziando una frequentazione per conoscerci liberamente”, confessa Sirius nella sua lettera. Nicola non capisce con quale diritto le persone sparlino di lui e continuino a giudicarlo senza conoscere realmente le sue motivazioni e suoi desideri. “Tali atteggiamenti in tanti altri Paesi del mondo non ci sarebbero”, continua il giovane corteggiatore di Gemma. L’attrazione che prova nei confronti di Gemma è forte e ammette che proprio con lei riesce a parlare di argomenti molto importanti, come la sua passione per “la teoria della relatività di Einstein”.

Sirius di Uomini e Donne scrive una lettera e risponde gli attacchi, Giovanna Abate dice di nuovo la sua

Sebbene ci siano dei commenti negativi sulla sua conoscenza con Gemma, Sirius ammette di aver letto anche delle parole molto positive in queste settimane, da parte di persone “molto più aperte che lasciano la libertà di gestire la vita a ogni individuo con indipendenza”. Nel frattempo, a dire la sua su quanto sta accadendo ci pensa Giovanna Abate, in una sua nuova intervista sul Magazine del programma. La tronista ha già espresso il suo disappunto e oggi confessa di non fidarsi assolutamente di Nicola. Sarebbe contenta di potersi ricredere e di vedere Gemma felice. A detta di Giovanna, in questi casi, a dare delle risposte sarà il tempo.