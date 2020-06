Uomini e Donne Giovanna e Sammy: Sirius VS tutti, pure Gemma contro

Giovanna Abate e Sammy Hassan, a Uomini e Donne l’esterna che gela Davide Basolo

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono già scelti ma lasceranno Uomini e Donne non proprio nel migliore dei modi, e a farcelo capire è stato Gianni Sperti oggi quando ha definito la tronista “maleducata”; sapete tutti quanto l’opinionista sia affezionato alla Abate, e il fatto che abbia perso le staffe anche lui vi fa capire quanto il comportamento che lei ha tenuto in esterna non sia piaciuto. Di cosa parliamo? Il “Gabbiano coatto” – questo il soprannome che Giovanna ha dato a Sammy – si è intromesso nell’uscita fra la tronista e Davide Basolo che ci è rimasto malissimo; Hassan ha stuzzicato tutti e due, se n’è andato dopo un po’ e il fatto che Giovanna non abbia preso una posizione più dura ha fatto innervosire parecchio Alchimista che l’ha salutata incupito. Nella propria esterna Sammy ha poi spiegato che “Io faccio quello che mi dice la pancia e che mi dice il cuore. In quel momento mi sono sentito di venire là. Non ti prendi mai – ha poi aggiunto – quello che è il mio modo di dimostrarti le cose”; comprendiamo le ragioni di Hassan ma avremmo evitato, anche perché Davide non ha mai mancato di rispetto a nessuno, e in amore e guerra è tutto lecito fino a un certo punto.

https://www.instagram.com/p/CBA6PDnCz8s/?utm_source=ig_web_copy_link

Sammy e Giovanna, la tronista con gli occhi a cuore: anche Nicola Vivarelli contro

Giovanna in un secondo momento ha chiamato Davide perché non le è piaciuto il modo in cui si erano lasciati: gesto che Basolo ha molto apprezzato ma che ovviamente in puntata ha dimenticato perché con Sammy ha pensato solo ad aggredirlo. “Sei stato un grandissimo maleducato – queste alcune delle parole dell’ex Alchimista –. Entri a fare il tuo show, ed è stato un atto di egocentrismo più che un gesto per lei. Hai fatto esibizionismo, sei arrogante… Ti piace fare questo show e parlare!”. “Il fatto che lei ridesse – ha poi spiegato Davide – a me ha dato fastidio perché era una cosa che non mi faceva ridere”. Effettivamente c’era davvero poco da ridere, e ha ragione Nicola Vivarelli, che contro ogni pronostico è intervenuto sulla vicenda, quando dice che Giovanna avrebbe dovuto avere un atteggiamento diverso. Comprendiamo, anche vista la scelta di cui vi abbiam parlato ieri, che la Abate fosse felice di quest’importante passo da parte di Sammy, ma Davide non le ha mai mancato di rispetto e forse ha ragione Nicola quando dice che sarebbe dovuta andar via assieme a Basolo.

Gemma Galgani e Nicola, la Dama osa l’impensabile e difende Sammy

“Secondo me – queste le parole di Gianni Sperti – Davide che definisce maleducato Sammy si sbaglia, perché per me la maleducata è stata Giovanna: è vero le risate che si è fatta lei, perché lei qualsiasi cosa fa Sammy ride, però sei in esterna con un altro uomo e non avresti dovuto…”. A domanda diretta di Maria Gianni ha anche spiegato perché a suo avviso Giovanna stesse ridendo, e ovviamente ha dichiarato ciò che tutti pensiamo da tempo, cioè che la Abate sia innamorata di Sammy; lei ha smentito dicendo che è presto per parlare d’amore ma poco cambia: non sarà amore ma è senz’altro una forte infatuazione, e a un certo punto è anche brutto negarlo. Per il pubblico, per sé stessi e per chi ti sta corteggiando. Comunque Sammy e Giovanna sono riusciti là dove nessuno era riuscito sinora: a far intervenire la Galgani contro Nicola. Sì, avete letto bene.

https://www.instagram.com/p/CBA8Bo_Bdzr/?utm_source=ig_web_copy_link

Giovanna contro Nicola: “Se non ballo è per causa tua”, accuse in trasmissione

A un certo punto Vivarelli ha fatto notare che Sammy aveva fatto un gesto per lui terribile, cioè simulare il lancio di una scarpa contro la ragazza: gesto che però tutti hanno difeso, anche Gemma che, evidentemente coinvolta dalla storia di Giovanna, gli ha spiegato che a suo avviso “non è stato un gesto maleducato: l’ha fatto per attirare la sua attenzione”. Maria ha poi invitato Giovanna a ballare con uno dei due e la Abate è entrata in crisi, soprattutto perché ciò che le aveva detto Nicola non le era piaciuto per niente: “Se non ballo è per causa tua. Vattene al bagno!”. E pensare che in puntata ancora non si sapeva del presunto fidanzamento di Vivarelli… Non osiamo neanche immaginare cosa sarebbe successo se il gossip fosse esploso prima della registrazione!