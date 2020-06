Temptation Island 2020 tentatori, nel cast ex amatissimo di UeD?

Tentatori Temptation Island 2020, il gossip sul cast della nuova edizione del programma di Canale 5

I tentatori di Temptation Island 2020 non sono stati ancora rivelati ma dubitiamo lo saranno, visto che finora non è mai successo: il programma dell’estate di Canale 5 ha sempre presentato le coppie ma i nomi di tutti gli altri partecipanti abbiamo dovuto scoprirli noi facendo ricerche nel Web oppure affidandoci alla memoria (che il più delle volte ha funzionato, trattandosi in genere di volti noti a chi segue le trasmissioni di Maria De Filippi). Raffaella Mennoia è pronta a partire per la Sardegna, dove Temptation Island sarà girato, ed è per questo che il gossip sul programma sta aumentando a dismisura, anche quello sui tentatori. Di uno di questi vi parleremo proprio oggi dopo una segnalazione fatta dal Vicolo delle News. Veniamo al dunque.

Temptation Island 2020 cast, Alessandro Basciano pronto a partire? Le indiscrezioni

Stando al Vicolo pare che nel cast di Temptation Island 2020 ci sarà un ex corteggiatore molto amato di Uomini e Donne: parliamo di Alessandro Basciano, interessatissimo a Giulia Quattrociocche che – come senz’altro saprete – gli preferì Daniele Schiavon; adesso i due si sono lasciati ma a quanto ci risulta Alessandro e Giulia non sono in contatto, quindi lui sarebbe liberissimo di partecipare alla nuova edizione del docu-reality. Qual è l’indizio che ha spinto il Vicolo a sospettare che Basciano sarà fra i tentatori di Temptation Island? Il fatto che da una settimana circa sia totalmente assente dai social, e non è un particolare da sottovalutare se pensate che Alessandro è stato sempre molto presente su Instagram durante e dopo il trono di Giulia. Ci avrà visto giusto il Vicolo? Lo scopriremo presto. Intanto per chi non lo seguisse l’ultimo post di Basciano su Instagram è questo:

Cast nuova edizione Temptation Island, le ultime news sulle coppie dell’edizione 2020

E se Alessandro starebbe facendo la quarantena per poter partecipare a Temptation Island 2020 senza preoccupazioni c’è chi è pronto a vivere la stessa esperienza ma da un’altra posizione: parliamo delle coppie, precisamente di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che dovrebbero essere quelle confermate per la nuova edizione. L’attesa per il reality sarà senz’altro tanta dopo il successo delle precedenti annate. Siete curiosi anche voi di scoprire chi saranno gli altri protagonisti di questo turbolento 2020?